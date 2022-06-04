進軍衛星通訊市場 Sony於美國成立Sony宇宙通訊公司
Sony稍早宣布，將成立一加由美國分公司全資子公司，並且將以Sony宇宙通訊公司 (Sony Space Communications Corporation)為稱，藉此進軍衛星通訊市場。
依照說明，Sony宇宙通訊公司將設立在美國加州聖馬刁郡，並且由Sony電腦科學實驗室 (Sony CSL)負責人岩本匡平擔任總裁，公司則隸屬Sony美國分公司全資子公司，將以衛星通訊作為主要業務發展。
在此之前，Sony電腦科學實驗室其實就曾在2019年與宇宙航空研究開發機構合作，推出名為SOL Project的宇宙光通訊計畫，其中包含透過雷射光束作為訊號傳遞方式，藉此推動宇宙環境之間的訊號通訊發展。
Sony計畫透過目前已經在地球軌道上的12000枚衛星作為通訊媒介，並且以雷射光降低訊號傳輸干擾，藉此實現在衛星之間的通訊，或是透過衛星向地球端傳遞、交換訊號。而在此之前，Sony已經在2020年的實驗中，順利透過雷射光將高解析度影像數據從國際太空站傳送到位於日本的地面站。
除了Sony，先前包含SpaceX旗下Starlink，以及包含亞馬遜在內業者也都積極拓展衛星通訊服務，希望透過衛星傳遞訊號方式改善傳統網路佈建容易受限問題，進而讓更多地區都能使用網路。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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