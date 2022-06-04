Tesla去年公布人形機器人將命名Optimus 今年度人工智慧日將延期

Tesla執行長Elon Musk稍早透過個人Twitter透露，去年在人工智慧日 (AI day)展示的人形機器人Tesla Bot，將以「Optimus」為稱，另一方面則是確認今年度的人工智慧日將延後至9月底舉辦。

不過，Elon Musk並未具體透露人形機器人以「Optimus」命名的原因，但顯然是直接對比變形金剛中的「柯博文」 (Optimus Prime)，兩者均為機器人，只差Tesla的人形機器人無法變成汽車。

而Elon Musk也未透露今年度的人工智慧日延後因素，或許與旗下超級電腦「道場」 (Dojo)仍未準備好有關。

Tesla在去年宣布推出自主研發的人工智慧晶片D1，標榜以7nm製程打造，可在單一訓練塊上提供每秒9000兆次計算，同時將120組訓練塊整合在伺服器機櫃即可發揮更高算力，藉此用於訓練人工智慧。至於「道場」總計擁有超過50萬組訓練節點，並且用於自駕應用訓練等龐大算力應用需求。

另一方面，Tesla在去年也宣布將使其輔助性質的Autopilot自動駕駛功能強化，預計透過重新訓練確保車輛系統可區分更細膩空間感與距離判斷。

至於預告會在今年推出的人形機器人，則可用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。本身則採5英呎8英吋高 (約1.55公尺)，重量為125磅 (約57公斤)設計，同時可透過螢幕顯示「表情」或訊息，等同人類的四肢則是透過40組電機設備驅動，並且能反饋互動感應，並且能以雙腳平穩行走。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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