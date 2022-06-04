《Final Fantasy XVI》釋出新預告影片「支配」 眾多召喚獸亮相
2020年確認將登上PlayStation 5成為遊戲主機平台獨佔作品的《Final Fantasy XVI》，稍早於PlayStation直播節目「State of Play」公布新預告影片「支配」，同時也展示諸多曾在系列作品登場的召喚獸面貌。
此次由Square Enix公布預告影片內容中，不僅呈現《Final Fantasy XVI》世界觀設定，同時也確認將延續即時戰鬥遊玩模式，另外也讓諸多召喚獸如希娃、依弗里特、拉莫、泰坦、巴哈姆特等亮相。
《Final Fantasy XVI》將由曾經製作《Final Fantasy XIV》的吉田直樹擔任製作人，並且由《最後的遺跡》總監高井浩擔任此次作品總監，故事則回歸系列作品早期圍繞在「水晶」的冒險故事，並且結合中世紀奇幻元素，目前僅在PlayStation 5平台獨占推出，預計在2023年夏季推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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