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CAPCOM揭曉更多《快打旋風6》細節 預計2023年推出

聯合新聞網／ 楊又肇

今年2月公布的《快打旋風6》，稍早由CAPCOM於PlayStation直播節目「State of Play」公布更多內容，並且釋出實機遊玩影片內容。

《快打旋風6》預計在2023年推出，此次確定將會登上PlayStation 5、PlayStation 4等平台，同時也確定提供街機遊玩模式、線上對戰、訓練模式，以及區網連線對打等遊玩模式，另外也將加入世界巡迴 (World Tour)與戰鬥中心 (Battle Hub)兩種全新遊玩模式，對戰系統則加入名為「Drive System」的設計，更針對初學玩家提供更容易使出必殺技的「Modern Control Type」操作模式。

而遊戲內容將以CAPCOM旗下RE Engine技術打造，先前已經分別用於《惡靈古堡7》、《惡靈古堡8：村莊》，以及《惡魔獵人5》，藉此強化遊戲視覺、角色特色等細節詮釋效果。

同時，此次公布內容除了《快打旋風》系列固定登場角色「隆」、「春麗」，還包含先前已經公布的新角色路克 (Luke)，以及此次登場的傑米 (Jamie)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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