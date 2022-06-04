Sony進駐PC遊戲陣容擴充 《漫威蜘蛛人 重製版》將於8月登場
在PlayStation直播節目「State of Play」中，Sony確定2020年11月12日隨著《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》一同登上PlayStation 5平台的《漫威蜘蛛人 重製版》，將在今年8月12日推出Windows PC版本，增加更多進駐Windows PC平台的遊戲內容。
《漫威蜘蛛人 重製版》是由Sony旗下Insomniac Games遊戲工作室製作最早版本是在2018年9月推出PlayStation 4平台版本，並且在2020年11月推出對應PlayStation 5硬體的重製版本。而此次推出對應Windows PC版本，則是由Sony後來收購的Nixxes Software協助，針對PC硬體環境進行最佳化，預計在今年8月12日進駐Windows PC平台，分別透過Steam與EPIC Games Store平台提供。
遊戲將延續《漫威蜘蛛人 重製版》內容，玩家同樣扮演蜘蛛人真實身分—彼得帕克，同時在漫威宇宙中的紐約打擊犯罪，同時與經典反派角色對抗。玩家在主線劇情結束之後，將可繼續透過《不夜城》 (Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleep)下在載內容繼續體驗三個故事章節，並且挑戰更多任務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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