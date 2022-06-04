《惡靈古堡4》完全重製版本將登上PS5 再支援PS VR2遊玩

在稍早的PlayStation直播節目「State of Play」中，CAPCOM公布預計在2023年3月24日登上PlayStatioin 5平台的《惡靈古堡4》 (Resident Evil IV) 重製版，同時也確定支援PlayStation VR2以虛擬實境形式遊玩。

《惡靈古堡4》過去在2005年推出，成為《惡靈古堡》系列作品第四部作品，最大改變是將遊玩視角改為自由度更高的全3D形式，並且採操作角色背後視角的設計，讓玩家能有更深入劇情的帶入感，同時也加入更多即時互動遊玩內容。

而此次公布的《惡靈古堡4》則是以2005年推出版本為基礎進行重製，除了以高解析度畫面呈現之外，更是採用完全重製形式呈現，另外也加入支援透過PlayStation VR2遊玩。

在此之前，CAPCOM已經將《惡靈古堡4》移植到多款平台，甚至也在Meta的虛擬實境頭戴裝置Quest 2上推出支援虛擬實境遊玩版本。

除了公布《惡靈古堡4》重製版消息，CAPCOM也宣布將使《惡靈古堡8：村莊》也加入支援PlayStation VR2遊玩，讓玩家能以更沉浸形式遊玩。不過，目前CAPCOM尚未透露《惡靈古堡8：村莊》預計加入支援PlayStation VR2的版本釋出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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