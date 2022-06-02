日新創徵超商飲料「VR」上架工讀生 只要在辦公室遙控機器人

陳列機器人可以自動將飲料上架，然而陳列失敗時，也可以立即切換成遠端操作（Telexistence）的模式，經由網路、人工直接控制機器人將貨架與商品恢復原狀。在超商店鋪24小時運作的機器人98%是自動進行作業，在發生機器人無法自己處理的情形時，才由作業人員遠端操作。

日本Twitter上週出現一則徵求超商計時人員的推文。

如同推文，時薪1,450日圓、無經驗可，夜班時薪加成可達1,800日圓（約台幣432元）以上。引起話題的是，該計時職缺並非在超商店鋪內工作，而是在徵人單位的辦公室內遠端透過VR操作配置在店內的機器人、將飲料上架。推文在24日下午張貼，隔天晚間徵人單位即表示1日內已有多人應徵、將開始徵選作業，職缺仍持續開放中。

開出職缺的Telexistence公司成立於2017年，是以開發遠端操作、AI機器人為主的新創公司。去年（2021年）6月獲得包含Monoful（日本物流解決方案公司）、Airbus Ventures、創投公司Global Brain、DEEPCORE、東大IPC等公司共約22億日圓（約台幣5.3億元）的A2輪籌資。並於11月首度將自動陳列飲料機器人「TX SCARA」、導入日本全家便利商店位於「霞が関」的「経済産業省」分店。

「TX SCARA」的運作系統由三個要素所構成： 一、在超商店舖內上架飲料的機器人本身 二、由人力透過VR遠端操作的電腦 三、連結以上兩者的雲端系統

一般情況之下，陳列機器人可以自動將飲料上架，然而陳列失敗時，也可以立即切換成遠端操作（Telexistence）的模式，經由網路、人工直接控制機器人將貨架與商品恢復原狀。根據媒體報導，在超商店鋪24小時運作的機器人98%是自動進行作業，在發生機器人無法自己處理的情形時，才由作業人員遠端操作。

Telexistence早前的新聞稿指出，透過活用AI技術的自動化陳列貨架，可以取代店鋪人力，24小時在低溫環境的後台作業，一天之內上架達1,000件商品，減輕店員身體負擔。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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