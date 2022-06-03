蘋果說明App Store服務在去年阻止近15億美元詐騙金額發生

除了日前說明App Store在過去兩年協助小型開發者獲取達113%的收益成長，蘋果更說明去年總計阻止超過160萬個危險及不可信的app，以及app更新內容，避免使用者受騙，並且避免近15億美元金額的潛在詐騙情況發生。

蘋果表示，將持續努力讓App Store維持成為安全且值得信賴的平台，提供使用者安心尋找、下載app，以及讓開發者可以向更多使用族群提供app內容的管道，因此在內容及交易安全都做了不少努力。

雖然目前詐騙手法持續演進，蘋果強調透過app評論與評分機制查看多數人的回應，是最容易判斷app內容是否好用，以及是否有刻意詐騙現象的方式。例如有多數app會在獲准上架後，大幅改變app使用方式，或是加入詐騙內容，因此透過使用評論與評分結果，通常可以很容易了解app是否有問題。

而有些開發者會透過虛假評論與評分，讓app偽裝成極度受歡迎的假象，蘋果目前也已經著手利用人工智慧等技術，搭配真人團隊進行審核，藉此降低虛假評論影響使用者判斷問題。例如蘋果在去年總計處理超過10億筆評論與評分，並且封鎖其中9400萬筆虛假評論，以及超過1.7億的不符合審核標準的評分，同時也透過人工審核方式刪除至少61萬筆評論。

此外，蘋果也會持續透過人工智慧等方式檢查預計上傳至App Store，或是已經在App Store提供下載，卻有問題的app內容，即使開發者透過特定方式避開人工智慧審查，依然會由蘋果人力審核團隊檢查是否有漏網之魚，或是在使用者檢舉後進行調查，藉此避免有問題的app內容透過App Store傳播。

至於透過違規方式進行詐騙的話，蘋果也會將違反規定的開發者帳號停權，例如去年就終止超過80萬2000名開發者的帳號權限，更有15萬3000名開發者申請註冊，因為可能過去曾涉及詐欺行為而被拒絕申請，藉此避免有詐欺情況的app被上傳至App Store。

同時，針對部分開發者利用企業開發者計畫發行不法app內容情況，在過去一年內疚封鎖超過63500個不法app，更在其一個月內阻止超過發行超過330萬個不法app的情況。

除了針對有詐欺行為的開發者帳號進行停權，蘋果同樣也會針對涉及詐騙行為的使用者帳號採取停權處置，例如去年就停止超過1.7億個涉及詐欺與濫用活動相關的使用者帳號，甚至阻止1.18億個疑似與詐騙帳號相似的帳號申請請求。

蘋果同時也強調，藉由Apple Pay與StoreKit所提供交易方式，將能更完整地確保交易安全，同時也能避免被詐騙。在去年時候，蘋果就累積阻止超過330萬張失竊信用卡被用於潛在詐騙交易情況，同時也將涉及詐騙的近60萬組帳號停權，總計避免近15億美元金額被詐騙。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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