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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

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日經報導指稱蘋果計畫將部分iPad產線從中國遷往越南

聯合新聞網／ 楊又肇

日經取得消息指稱，由於近期上海因為疫情影響導致封城，造成不少關鍵零件供應中斷，進而影響產品生產，因此蘋果計畫將部分iPad產線從中國境內遷往越南，藉此確保產品產能不受影響。

而相關消息更指出協助蘋果在越南建立新產線的業者為中國比亞迪，預期近期就會開始在越南開始小量生產iPad產品。另一方面，蘋果也開始要求多家元件供應鏈增加庫存量，以利未來再因疫情等因素影響下，不會造成元件供應受限。

過去其實就有不少消息指出蘋果計畫將產線陸續移出中國，其中包含中美貿易戰爭影響，以及中國生產成本也逐年增加，為了分散更多風險，蘋果可能考慮將部分產品產線移出中國，例如不久前就已經將AirPods產品移到越南生產。而為了在印度市場順利發展，蘋果也開始在印度境內生產部分iPhone機種，同時也有部分Mac機種移回美國生產。

但以目前來看，中國依然是蘋果產品主要生產地點，只是在疫情等因素考量下，蘋果似乎準備將更多產品轉移至其他地區生產，避免因為元件供應或物流等因素造成出貨影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

越南 疫情 印度

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