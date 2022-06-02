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有問題？印度政府扣押小米資金 再以「資金活動不正常」調查vivo、中興

聯合新聞網／ 楊又肇

今年5月初以質疑有不法資金移轉為由，扣押小米銀行資金之後，印度政府稍早再次將鋒頭轉向vivo與中興在印度市場設立子公司，同樣質疑有不正常資金移轉情況。

除了針對vivo、中興及小米展開資金動態調查，相關消息更指出印度政府也著手調查OPPO、華為、阿里巴巴在印度設立分公司的資金動向。

在此之前，印度政府以違反外匯相關規定為由，扣押小米在印度市場約7.25億美元的銀行資金，認為小米以權利金為由不法向海外匯出高於555億盧比等值外幣。而小米在後續回應，則強調相關資金是用於支付印度境內產品使用相關技術與專利授權費用，更說明所有商業行為均基於合法原則。

而對於印度政府質疑中國廠商在印度市場有不法資金活動，除了中國政府對此提出抗議，包含蘋果、小米、OPPO、富士康、緯創及印度在地品牌Lava合組的印度手機與電子產業協會也對此發聲，認為印度政府此舉可能影響印度境內科技製造業及供應鏈運作，同時更可能引發其他科技業者恐慌，對於印度市場整體發展將形成不利局面。

不過，即便小米、vivo等業者強調在印度市場發展之餘，同時也帶動印度境內產業成長與就業機會，但不少看法認為印度政府顯然擔心中國品牌在印度境內持續擴張發展，將影響印度在地品牌發展面臨受限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 品牌 外匯

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