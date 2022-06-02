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Gogoro VIVA XL動力也升級！推VIVA SUPERFAST系列 也有方格旗競速模式可選擇

聯合新聞網／ 楊又肇
▲VIVA SUPERFAST系列車款
▲VIVA SUPERFAST系列車款

去年推出鎖定家庭使用需求的VIVA XL車款後，Gogoro 6月1日宣布推出VIVA SUPERFAST系列車款，分別推出VIVA XL SUPERFAST與VIVA MIX SUPERFAST，前者換上最高7.4kW功率輸出，在3000轉時可發揮最大馬力的馬達設計，而後者則採用最高7.2kW輸出功率馬達。

此次推出的VIVA SUPERFAST系列車款均配置斜齒齒輪及FLO DRIVE高張力碳纖維複合皮帶傳動系統，同時也搭載方格旗競速模式對應更高動力輸出，並且搭載雙活塞卡鉗與SBS同步煞車系統。

而VIVA XL SUPERFAST則維持81公分超長坐墊，對應優異的乘坐空間和置物空間，VIVA MIX SUPERFAST則加入全新「浩室白」車色，並且以螢光橘跳色設計點綴前擾流飾板及車尾。

▲VIVA XL SUPERFAST
▲VIVA XL SUPERFAST

▲VIVA XL SUPERFAST
▲VIVA XL SUPERFAST

▲VIVA MIX SUPERFAST
▲VIVA MIX SUPERFAST

▲VIVA MIX SUPERFAST
▲VIVA MIX SUPERFAST

除了動力更高，VIVA SUPERFAST系列車款也對應iQ System智慧鑰匙卡、過彎感應方向燈、倒數計時自動上鎖、燈光延遲熄滅時間、定時靜音模式、可調整電能回充強度、智慧感應解鎖控制、雙重防盜鎖、雨天智慧模式、一踢即行快速啟動、賽道碼錶模式等先進智慧功能。

配合此次推出新系列車款，Gogoro更與Rice & Shine 6人家庭的金該、搞笑又憨厚可愛的大丸、新生代演員范少勳、全明星運動會的超級新星胡祖薇，以及風格多變、話題爆表的阿翰合組「Gogoro SUPERFAST超級快突擊隊」，藉此推廣VIVA SUPERFAST系列車款特色，同時也同步推出「好事降0購車優惠」與加贈GOOPIMADE聯名限定側背包等購車方案。

▲Gogoro SUPERFAST超級快突擊隊
▲Gogoro SUPERFAST超級快突擊隊

《原文刊登於合作媒體鎖定家庭使用需求的VIVA XL車款後，Gogoro今日 (6/1)宣布推出VIVA SUPERFAST系列車款，分別推出VIVA XL SUPERFAST與VIVA MIX SUPERFAST，前者換上最高7.4kW功率輸出，在3000轉時可發揮最大馬力的馬達設計，而後者則採用最高7.2kW輸出功率馬達。

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