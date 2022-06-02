Intel公布新伺服器加速用GPU「Rialto Bridge」 Falcon Shores架構產品將於2024年問世

今年2月對外公布即將在2024年推出、名為Falcon Shores的架構設計後，Intel在此次國際超算大會2022 (ISC 2022)期間更進一步說明此款架構設計特色。

依照Intel說明，Falcon Shores的架構設計，將可讓x86架構處理器與Xe GPU整合在單一插槽，藉此發揮5倍運算效能功耗比，以及5倍運算密度，並且對應5倍記憶體傳輸量與傳輸頻寬。

另外，Intel也提及Falcon Shores架構將會採用埃米 (Å,Ångström)等級製程，因此有可能採用Intel即將在2024年上半年投產的20A製程，或是更之後的18A製程打造，藉此對應更高運算效能表現。

類似設計，AMD預計在明年推出結合Zen架構CPU與CDNA顯示架構GPU的Instinct APU產品，NVIDIA在今年提出結合Grace CPU與Hopper GPU設計，不僅藉由更小製程技術讓CPU與GPU得以共用相同插槽，更可透過更新的封裝技術讓此類處理器產品設計成真，進而讓CPU、GPU之間溝通原本需要透過記憶體進行資料交換，可以直接改為共用記憶體設計，讓資料運算省去交換過程，藉此大幅提升運算效率。

而除了說明整合HBM高頻寬記憶體、代號Sapphire Rapids HBM的下一代Xeon Scalable處理器，以及代號Ponte Vecchio、Intel首款針對伺服器打造加速用GPU，Intel也說明採用次世代製程、晶片塊 (Tile)設計，代號Rialto Bridge的下一款伺服器加速用GPU，將作為Ponte Vecchio後繼產品提供更高運算密度、效能與效率，同時保有軟體一致性。

Rialto Bridge預計會在2023年提供樣品，而Falcon Shores架構產品將於2024年問世，兩者預期會在後續公布更多細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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