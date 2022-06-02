Volvo想靠「虛擬引擎」開發全新電動旗艦車的車載介面
Volvo宣布與EPIC Games合作，將藉由EPIC Games旗下Unreal Engine技術，打造下一款電動旗艦車款的車載介面，同時也成為第一間使用虛擬引擎開發車載介面的歐洲車廠。
而配合Volvo採用Qualcomm提供的第三代Snapdragon Cockpit智慧車載系統設計，搭配Unreal Engine打造車載介面，Volvo表示將使駕駛能看見更清晰、色彩更豐富的高質感影像，同時顯示反應速度將是目前版本的兩倍快，圖像渲染生成與處理速度更將提高十倍以上，意味將使Volvo未來車載系統上的多媒體娛樂表現更為先進，同時也能對應更完整車輛行駛所需數據。
在下一代Volvo電動旗艦車款上，將能透過高質感、更清晰圖像即時顯示車況、行駛路線等數據，同時也能提升車載系統上的影音互動效果，藉此讓駕駛、乘客能在車輛行駛過程有不同使用體驗。
Volvo強調與EPIC Games合作，並且透過Unreal Engine技術打造全新車載系統，將是旗下新一代電動車發展的首部曲，未來將以安全為核心，並且深化虛擬引擎在車輛應用的可能性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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