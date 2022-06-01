「只要靠近嗶一下」 這2品牌車款將支援iPhone數位車鑰匙

美國Apple公司正準備開始在錢包應用程式中，支援兩個新的汽車品牌的數位汽車鑰匙：現代汽車和比亞迪（BYD）。該功能允許用戶使用儲存在iPhone或Apple Watch錢包中的通行證來鎖定、解鎖和啟動他們的車輛。

蘋果數位車鑰匙

蘋果iOS 15系統中，帶有Express模式的Ultra Wideband甚至可以在你靠近時自動鎖定和解鎖相容的汽車，而不需要喚醒你的設備。

早在2020年，寶馬（BMW）是第一家在錢包中推出數位汽車鑰匙的製造商，兩個月前，蘋果開始列出幾個支援該功能的Genesis和Kia車型。在過去的幾天裡，蘋果在其Apple Pay配置文件中增加了現代和比亞迪的條目。去年9月的一個類似變化顯示，Genesis的支援有待增加。

考慮到Genesis和起亞是最早採用數位汽車鑰匙的汽車品牌之一，現代汽車被列入支援iOS數位汽車鑰匙的名單並不令人驚訝。Genesis是現代汽車的一個豪華品牌，而現代汽車是起亞的最大股東，這兩家公司之間有密切的聯繫。彭博社在1月份還報導說，現代和Genesis的車型都將在夏天之前增加這一功能。

比亞迪是一個中國品牌，一直在努力向其他國家擴張，最近宣布它將轉向專門銷售全電動和插電式混合動力汽車。

目前還沒有聽說這兩個品牌的哪些具體車型將支援iPhone和Apple Watch上的數位車鑰匙，但現代汽車的一些車型已經在幾個車型年支援安卓上的數位車鑰匙。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦