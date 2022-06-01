快訊

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「只要靠近嗶一下」 這2品牌車款將支援iPhone數位車鑰匙

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了

美國Apple公司正準備開始在錢包應用程式中，支援兩個新的汽車品牌的數位汽車鑰匙：現代汽車比亞迪（BYD）。該功能允許用戶使用儲存在iPhone或Apple Watch錢包中的通行證來鎖定、解鎖和啟動他們的車輛。

蘋果數位車鑰匙

蘋果iOS 15系統中，帶有Express模式的Ultra Wideband甚至可以在你靠近時自動鎖定和解鎖相容的汽車，而不需要喚醒你的設備。

早在2020年，寶馬（BMW）是第一家在錢包中推出數位汽車鑰匙的製造商，兩個月前，蘋果開始列出幾個支援該功能的Genesis和Kia車型。在過去的幾天裡，蘋果在其Apple Pay配置文件中增加了現代和比亞迪的條目。去年9月的一個類似變化顯示，Genesis的支援有待增加。

考慮到Genesis和起亞是最早採用數位汽車鑰匙的汽車品牌之一，現代汽車被列入支援iOS數位汽車鑰匙的名單並不令人驚訝。Genesis是現代汽車的一個豪華品牌，而現代汽車是起亞的最大股東，這兩家公司之間有密切的聯繫。彭博社在1月份還報導說，現代和Genesis的車型都將在夏天之前增加這一功能。

比亞迪是一個中國品牌，一直在努力向其他國家擴張，最近宣布它將轉向專門銷售全電動和插電式混合動力汽車。

目前還沒有聽說這兩個品牌的哪些具體車型將支援iPhone和Apple Watch上的數位車鑰匙，但現代汽車的一些車型已經在幾個車型年支援安卓上的數位車鑰匙。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

現代汽車 蘋果 Apple 比亞迪 iPhone

相關新聞

女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

一名女研究員登入元宇宙後，參加Horizon World私人聚會遭其他用戶性侵，她事後表示，「整個經歷很不知所措和難以理解」。

背著iPad逛街就能賺！日本新行業 下載app就變「移動廣告」

即便現在3C產業蓬勃發展，然而靠著人力在街頭舉看板，或是傳統「三明治人」的廣告形式，卻始終一直存在著。且還因為科技進步的關係，近來更出現了一樣由人力宣傳，但物件卻從以前的看板，變成電子平板的新式廣告作法。

「只要靠近嗶一下」 這2品牌車款將支援iPhone數位車鑰匙

美國Apple公司正準備開始在錢包應用程式中，支援兩個新的汽車品牌的數位汽車鑰匙：現代汽車和比亞迪（BYD）。該功能允許用戶使用儲存在iPhone或Apple Watch錢包中的通行證來鎖定、解鎖和啟

ViewSonic推出最新24吋手寫觸控顯示器 供智慧講台解方

為實現教室內更完善的數位教學模式，ViewSonic推出24吋手寫觸控顯示器ID2456，搭載通過微軟MPP2.0協定的...

一起聊天吧！日本業者秀車用人工智慧系統 長途駕車聊好聊滿不怕打瞌睡

日本電信業者NTT稍早公布一款車用人工智慧系統，將可透過對話方式與必須長途開車的駕駛聊天，避免在駕車過程發生打瞌睡、注意力渙散等情況，導致發生意外。

蘋果將在WWDC 2022揭曉新款MacBook Air 換上M2處理器、瀏海造型螢幕

不少消息透露，蘋果計畫在今年度的WWDC 2022期間揭曉新款MacBook Air，其中預期搭載新款13.6吋螢幕，加上升級設計的M2處理器，並且將加入更多顏色選擇，另外也可能比照新款MacBook Pro採用瀏海造形設計的螢幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。