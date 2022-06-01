蘋果設計大賽首度公布入圍名單 台灣解謎遊戲上榜
蘋果公司舉辦Apple設計大賽，相較以往直接公布得獎者，今年首度揭曉入圍名單，台灣開發者Akatsuki Taiwan Inc.推出的解謎遊戲「傾聽畫語」入圍「視覺與圖像設計」類別，是今年唯一上榜的台灣遊戲。
蘋果設計大獎分別就「包容性」、「愉悅與樂趣」、「互動性」、「社會影響力」、「視覺與圖像設計」、「創新」6個面向，表揚世界各地開發者在作品中展現的藝術美感、創意與技術成就，今天公布的入圍名單共有36個App。
以往從未有台灣開發者獲得蘋果設計大獎，今年得獎名單將於6月7日起舉辦的WWDC22蘋果全球開發者大會期間公布，「傾聽畫語」有機會為台灣寫下新紀錄。
「傾聽畫語」是一款付費解謎遊戲，靈感來自宮崎駿吉卜力工作室美術視覺，玩家將扮演一名追夢畫家，透過點擊與拖曳等方式，找尋那些使自己畫作栩栩如生卻已遺失的色彩。隨著劇情推進，玩家可以逐步發掘與感受每幅作品乘載的深刻故事。
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