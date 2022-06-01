一起聊天吧！日本業者秀車用人工智慧系統 長途駕車聊好聊滿不怕打瞌睡
日本電信業者NTT稍早公布一款車用人工智慧系統，將可透過對話方式與必須長途開車的駕駛聊天，避免在駕車過程發生打瞌睡、注意力渙散等情況，導致發生意外。
依照說明，此項人工智慧系統是以全球最大語言模型Transformer為基礎，藉此建構複雜的日本語對話系統，加上可透過車輛攝影鏡頭拍攝畫面識別結果，藉此建立環境認知數據，並且與對話系統結合，讓人工智慧系統產生對話內容可以更加真實。
例如人工智慧系統可以透過識別鄰近景點或餐廳，藉此作為話題與駕駛進行聊天，同時也能隨著車輛行進改變所在位置、場景等情況調整對話內容，避免發生文不對題情況。同時，NTT也計畫持續擴充人工智慧系統的外部知識，藉此讓人工智慧系統在對話過程所陳述內容更豐富，並且能更流暢應對。
而為了確保此項人工智慧系統實際應用成效，NTT也分別透過實際裝載於車輛上，或是透過虛擬實境方式進行驗證，同時也得到確實可仿照真人對話，讓長途駕駛車輛的人可以更集中精神，避免在駕車過程發生意外。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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