背著iPad逛街就能賺！日本新行業 下載app就變「移動廣告」

即便現在3C產業蓬勃發展，然而靠著人力在街頭舉看板，或是傳統「三明治人」的廣告形式，卻始終一直存在著。且還因為科技進步的關係，近來更出現了一樣由人力宣傳，但物件卻從以前的看板，變成電子平板的新式廣告作法。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本多媒體公司「Stchar!」最近推出一種新的廣告形式。他們讓工讀生在iPad上下載好指定的app，讓app播放廣告影片。這些工讀生必須背著這些播送廣告的iPad，在限定的地點四處行走，達到宣傳的效果。

「Stchar!」app能夠偵測工讀生周邊的狀況，如果他們走進一些私人店家，例如便利商店或者百貨公司等等，廣告就會立刻停止播放，酬勞也將暫停計算。

對打工的人而言，只要用ipad下載app播放，並且在特定範圍走動，不需要繁瑣的面試及排班過程，甚至能在工作當天結束，就能透過電子錢包等方法，馬上領到時薪1200日幣（約相當於新台幣273元）的報酬，也是一項便利的差事。

由於目前還在試驗階段，「Stchar!」預計將在6月4日，以澀谷車站的「忠犬八公」為中心為指定範圍，開始正式的營運。如果見效，將會持續擴大業務範圍，在更多地方推行這種新版的廣告形式。

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