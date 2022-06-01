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小冰成立ICEGamer遊戲工作室 透過AI讓遊戲NPC角色更活靈活現

聯合新聞網／ 楊又肇

目前在中國拆分獨立運作的小冰，稍早宣布成立ICEGamer遊戲工作室，將透過人工智慧方式讓遊戲中的NPC角色更具「情感」。

ICEGamer遊戲工作室成員來自中國諸多遊戲產業，包含暢遊、完美世界、網易等，而首波技術將應用在七創社旗下開放世界手機遊戲《凹凸世界》，透過小冰旗下AI being人工智慧技術，讓遊戲中的NPC角色更具情感表現。

AI being技術分別採用人工智慧對話引擎XConversationalAI、超級自然語音框架X-GAN，以及人工智慧歌聲生成模型DNNV/XStudio，搭配神經網路渲染系統XNR，讓大量遊戲中原本僅能以固定對話方式進行互動的NPC角色，能有更多元、豐富的互動模式。

在此之前，小冰也曾與寶可夢公司 (Pokémon Company)，以及DMM等日本遊戲公司合作，讓旗下遊戲的NPC互動可以藉由人工智慧顯得更真實，除了在遊戲中維持觸發劇情、任務等關鍵因素，在一般時候可以像真實玩家般進行交談互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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