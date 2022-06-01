Qualcomm想揪其他晶片業者投資Arm 「不排除共同收購」
過去曾透露一旦Arm恢復成為獨立運作公司情況下，將會積極向Arm投資的說法後，Qualcomm執行長Cristiano Amon近期受訪時再次表示，會與其他晶片業者一同投資Arm，使其能持續在市場順利發展。
Cristiano Amon說明，Qualcomm是Arm重要客戶之一，而跟其他晶片業者的立場相同，Arm的指令集架構等設計發展，對於Qualcomm及其他晶片業者也相當重要，因此未來Arm恢復上市後，將會對其擴大投資，甚至不排除與其他晶片業者一同收購持有Arm。
在進一步說明中，Cristiano Amon認為許多晶片業者仰賴Arm旗下資產，並且以此打造晶片產品，因此若Arm成為晶片業者共同持有資產，將無須擔心Arm日後發展，或是未來可能會被誰收購等問題。
原本NVIDIA有意買下Arm，最終卻因為美國政府擔心可能形成市場壟斷，最終導致NVIDIA決定放棄收購，而Softbank則有意讓Arm恢復上市，因此也吸引Qualcomm等晶片業者計畫擴大對Arm投資。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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