蘋果將在WWDC 2022揭曉新款MacBook Air 換上M2處理器、瀏海造型螢幕
不少消息透露，蘋果計畫在今年度的WWDC 2022期間揭曉新款MacBook Air，其中預期搭載新款13.6吋螢幕，加上升級設計的M2處理器，並且將加入更多顏色選擇，另外也可能比照新款MacBook Pro採用瀏海造形設計的螢幕。
此外，新款MacBook Air也會跟進採用MagSafe磁吸式充電器，另外也支援透過USB-C連接埠充電。
至於機構部分，將可能因為採用M2處理器而變得更輕薄，但可能取消過去以來使用許久、前薄後高的錐形機身設計，將改為類似新款MacBook Pro的全平面形式，並且加入更多顏色選項。
而價格方面，新款MacBook Air可能介於900美元至1000美元區間，大致上與目前在市場銷售的MacBook Air相近。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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