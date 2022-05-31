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臺大首開「數據時代的商業分析與資料視覺化」課程 優惠中

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

在這資訊爆發的年代，數據科學成為各行各業的共同話題，如何將龐大的資料視覺化並學會「讓數據說話」，將是現代職場中的必備技能。國立臺灣大學進修推廣學院將於111年8月12日(五)至8月13日(六)開辦「數據時代的商業分析與資料視覺化」課程，邀請臺大資訊管理學系孔令傑副教授及臺大圖書資訊學系鄭瑋助理教授共同授課。利用12小時的課程，為學員介紹商業數據的思維與常見的分析工作，以及在資料中獲取見解後的商業情報呈現與溝通策略。

孔令傑教授為美國加州大學柏克萊分校工業工程與作業研究博士，主要研究領域包括資訊經濟學與作業研究等。鄭瑋教授為美國匹茲堡大學資訊科學學院圖書資訊博士，研究專長包括開放研究資料與資料視覺化等。二位教授皆獲頒臺大教學傑出教師獎，教學表現深受同學好評與肯定。

臺大進修推廣學院表示，本次研習課程非常榮幸邀請到二位優秀的教授一同授課，結合二位教授的專長領域，將跨領域的知識靈活運用在職場中，培養學員與商業資料互動及有效對外溝通數據洞見的關鍵能力。

「數據時代的商業分析與資料視覺化」課程共計2日，講授主題包含：商業分析與大數據、數據性分析與視覺化、數據分析方法、機器學習、視覺化與商情資料儀表板、商業資料呈現與溝通。於111年7月10日前完成報名繳費者，還可享有早鳥優惠。更多課程資訊請上網捜尋【臺大推廣教育網】或來電洽詢(02) 2362-0502。

「數據時代的商業分析與資料視覺化」課程介紹網址

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