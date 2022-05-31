NVIDIA推動更多超算應用發展 藉DPU、網路卡推動雲原生量子運算

今年在Computex 2022期間宣布將由華碩、鴻海、技嘉、廣達、Supermicro及緯穎科技等業者生產應用Grace CPU與Hopper GPU組合的HGX伺服器，而此次在國際超算大會2022 (ISC 2022)期間更宣布包含Atos、Dell、HPE、浪潮 (Inspur)及聯想也將加入此款HGX伺服器生產行列。

透過DPU、Quantum InfiniBand打造雲原生運算、推動量子運算應用模式

此外，NVIDIA也預期藉由旗下DPU產品，搭配旗下Quantum InfiniBand網路卡串接更多超算資源，藉此形成更高算力表現，同時也能對應更高資料傳輸速度，並且帶動更快資料儲存效率，進而實現更高雲原生運算，以及透過cuQuantum軟體算式推動更廣泛的量子運算應用模式。

以Grace CPU、Grace Hopper Superchip建構超級電腦「Venado」

在此之前，NVIDIA已經協助建造諸多超級電腦，例如隸屬美國能源部國家能源研究科學計算中心的超級電腦「Perlmutter」，以及與瑞士國家超級運算中心合作，預計在2023年啟用的超級電腦「Alps」，另外也包含與義大利非營利研究聯盟Cineca合作的超級電腦「Leonardo」，其中也包含NVIDIA本身以576組DGX H100，透過500組Quantom-2 InfiniBand交換器、360組NVLink交換器串接構成，藉此對應各類雲原生運算需求使用的EOS超級電腦。

此次更宣布與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室合作，由HPE建造、使用NVIDIA Grace CPU搭配Grace Hopper Superchip設計的超級電腦「Venado」，約可對應最高達10 EF規模的人工智慧算力表現，預計用於材料科學、再生能源、能源探勘等計算需求。

建構全球最大合成大腦影像資料庫，探索腦科疾病

而藉由先前建在英國建造的超級電腦「Cambridge-1」，在與英國倫敦國王學院合作之下，將透過NVIDIA旗下醫療用人工智慧開放框架MONAI，建造全球最大合成大腦影像資料庫，收錄多達10萬組可免費用於研究的合成大腦影像，並且能藉由MONAI框架提高10倍運算效率，藉此加速諸如失智、帕金森氏症等腦科疾病研究。

藉由Omniverse數位雙生方式研究更乾淨的熱核反應能源

其他應用，還包含與英國原子能管理局、曼徹斯特大學合作，藉由NVIDIA Omniverse模擬平台建構數位雙生環境，藉此用於模擬研究熱核反應，進而加快乾淨能源研究效率，同時也能在不造成任何影響情況下，安全地進行研究。

加快歐盟境內原生自製微處理器產品研發

另外，由歐盟委員會資助的法國半導體新創企業SiPearl，此次也宣布與NVIDIA技術合作，透過其GPU加速解決方案提高歐盟境內原生打造微處理器產品研發速度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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