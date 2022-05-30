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2030年手機被淘汰？Nokia執行長大膽預言：未來很多東西直接植入體內

聯合新聞網／ 綜合報導
Nokia執行長Pekka Lundmark日前大膽預言，手機在2030年將不再流行。 示意圖／ingimage
Nokia執行長Pekka Lundmark日前大膽預言，手機在2030年將不再流行。 示意圖／ingimage

人類對未來世界擁有諸多幻想，近年來的「元宇宙」概念打開人類新思維。Nokia執行長Pekka Lundmark日前就大膽預測，到了2030年，現今人手一台的智慧型手機將不再流行，且「會有更多東西被直接植入體內」。

根據外媒《CNBC》報導，在24日舉辦的世界經濟論壇上，Pekka Lundmark發表演說，他預測6G網路將在2030年左右投入商業市場，且迎來6G網路世界後，人們將不再使用智慧型手機，轉而使用智能眼鏡和其他「戴在臉上的設備」。誠如Pekka Lundmark所揭示，目前科技業掀起研發ARVR技術、頭戴裝置等相關產品，科技龍頭Meta、Google和微軟等也傾力於開發新款增強實境產品。

不過，Pekka Lundmark更透露未來不只是不再流行智慧型手機，「更有許多東西會直接植入人體內」，雖然他並未具體說明那些植入體內的產品是什麼，但如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）所創辦的Neuralink公司，這家公司主要研發植入式腦機介面技術，目前正致力於生產可以植入大腦並使用於機器與他人交流的電子設備，以協助與神經相關的醫學治療行為。

Nokia執行長Pekka Lundmark（右）於24日出席世界經濟論壇。 歐新社
Nokia執行長Pekka Lundmark（右）於24日出席世界經濟論壇。 歐新社

智慧型手機 6G 元宇宙 VR AR

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