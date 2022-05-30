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郭明錤：PS VR2今年下半年量產 明年一季度上市

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PS VR2頭戴裝置的設計受到PS5系列產品外觀的啟發，線條、通風口設計，還有微小的PlayStation符號隱藏在前後綁帶。圖／SIET提供
PS VR2頭戴裝置的設計受到PS5系列產品外觀的啟發，線條、通風口設計，還有微小的PlayStation符號隱藏在前後綁帶。圖／SIET提供

集微網消息，分析師郭明錤今日表示，PS VR2將在2022年下半年開始量產，出貨量約為150萬件，其可能會在2023年第一季度正式上市，具體取決於 PS VR2 遊戯的開發進度。

索尼投資者報告顯示，預計在PS VR2頭顯推出時將有超過 20 款「大作（Major games）」護航，遊戲陣容中將包括之前宣佈的《地平線》衍生品 ——《地平線：山之呼喚》。

具體硬體方面，PS VR2 將採用 OLED 顯示屏，支持 4K 分辨率（每隻眼睛 2000 x 2,040 像素），支持 90/120Hz 屏幕刷新率以及 HDR 選項、110 度廣角視野、眼球追蹤技術、3D 環繞音效，以及頭戴顯示器震動等功能。

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