郭明錤：PS VR2今年下半年量產 明年一季度上市

人類對未來世界擁有諸多幻想，近年來的「元宇宙」概念打開人類新思維。Nokia執行長Pekka Lundmark日前就大膽預測，到了2030年，現今人手一台的智慧型手機將不再流行，且「會有更多東西被直接植入體內」。

2022-05-30 22:05