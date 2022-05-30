聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭明錤：PS VR2今年下半年量產 明年一季度上市
集微網消息，分析師郭明錤今日表示，PS VR2將在2022年下半年開始量產，出貨量約為150萬件，其可能會在2023年第一季度正式上市，具體取決於 PS VR2 遊戯的開發進度。
索尼投資者報告顯示，預計在PS VR2頭顯推出時將有超過 20 款「大作（Major games）」護航，遊戲陣容中將包括之前宣佈的《地平線》衍生品 ——《地平線：山之呼喚》。
具體硬體方面，PS VR2 將採用 OLED 顯示屏，支持 4K 分辨率（每隻眼睛 2000 x 2,040 像素），支持 90/120Hz 屏幕刷新率以及 HDR 選項、110 度廣角視野、眼球追蹤技術、3D 環繞音效，以及頭戴顯示器震動等功能。
數位夯什麼
▪ 【周報】你有沒有中了除溼機5大NG行為？
▪ 有影／驚嘆號螢幕無懸念啦！iPhone 14 Pro外型被這廣告1秒外洩
▪ 為什麼101輸它！Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼：怎麼一回事
▪ 你埋單嗎？iPhone 14 Pro四色全曝光！「仙氣紫」非以往的紫 果粉嫌像褪色
▪ Netflix為迷因「買不到快篩」道歉 提3承諾改善仍掀網友互戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言