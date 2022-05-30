更多業者響應環保 用廢棄生物材質製美容產品、飲料
除了3C業者著手降低旗下產品使用塑膠比例，藉此減少碳排放影響，目前也有越來越多業者投入以環保材質打造的容器設計，讓美容產品、飲料等也能更加環保。
總部位於英國倫敦的Shellworks，目前已經獲得包含風險投資公司LocalGlobe領投的620萬美元種子融資，主要提供不含石化材質的包裝設計，並且標榜可在一年左右自然分解，甚至可作為堆肥使用。
Shellworks初期以貝殼等廢料製作類似塑膠的包裝材質，並且以此作為公司名稱，後續則是轉向從細菌細胞中提取類似脂肪材質，藉此產生與天然聚酯相近的物質，並且能以製作各類包裝設計。
目前Shellworks已經與Bybi、Liha等英國美妝品牌合作，同時也與香水業者Sana Jardin合作包裝設計，未來也計畫將旗下技術擴展應用至清潔類產品，以及更多應用可能性。
除了Shellworks，另外一家同樣位於英國倫敦的新創業者Notpla，則是以海藻為基礎製作醬料包裝，而位於荷蘭的Avantium則是以糖為基礎，分別製作汽水及啤酒容器，而在美國加州的Cruz Foam則是利用廢棄蝦殼製作保麗龍等發泡材質替代用品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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