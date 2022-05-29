一周數位爆報／你中了除溼機5大NG行為？「仙氣紫」iPhone 14 Pro被嫌像這狀態

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梅雨季來臨，環境相對溼度經常高達70%以上，不僅容易感到溼黏不舒服、衣服曬不乾，更容易滋生黴菌。除溼機在這個時節經常保持運轉狀態，避免常見的NG行為才能確保用得安心。（繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：陰雨綿綿看這招真的很有用！
現代科技發達，只要有一台手機，就能夠連上網路，想查資料、交朋友或玩遊戲都沒問題。不過有時碰上網速不佳，連線效率打折，可就讓人傷透腦筋了。最近日本媒體，點出有時手機網路不佳的一項原因。（繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：原來有時候網路變很慢的原因不完全是因為電信公司啊？
今年有望在9月推出的iPhone 14系列每周都有新爆料！若iPhone 13強打綠色系，那今年會推什麼顏色呢？國外媒體曝光iPhone 14 Pro全新渲染圖，其中以紫色最為夢幻，而這種紫色不像是「先前所想像的紫色」、也不是iPhone 12版本的紫色，更讓果粉好奇實機顏色到底為何。（繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：老實說，13 Pro Max推出的綠色讓我超驚豔，很難想像這款紫色實機會是長怎樣。
許多人外出開車都會想要透過Google Maps進行導航，以便可以預先掌握即將抵達的目的地街道實景，像是道路的狀況、寬度、安全島、地標、紅綠燈等，方便駕駛人在行進時能更快地辨識自己的位置。Google Maps也在服務邁入15週年之際，公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17，而第一名讓人超意外。（繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：看到「怎麼一回事」這字眼，是不是要帶來一首《愛是怎麼一回事》（自曝年齡）
LINE不斷推陳出新，或是優化部分內容，日前又悄悄更新LINE主頁4大功能，安卓（Android）和iOS各自在5月18日和19日上線，要讓用戶「愈用愈好用」，來看看更新什麼內容吧！（繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：雖然LINE真的變得越來越好用，但主頁真的好多功能反而讓我混亂了…。
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在稍早進行的投資者簡報中，Sony強調目前平均每82分鐘就能賣出8萬台PlayStation 5，相較之下，PlayStation 4則要花費9天時間才能達到相同銷量，顯示市場對於PlayStation 5需求相當顯著。
或許是呼應近期越來越多Apple Store門市工作人員準備加入工會，藉此向公司爭取更多權益，蘋果將會針對美國及其他面臨經濟困難地區的工作人員調整時薪，預計會在今年7月正式生效，最高調整幅度達10%，受益對象包含Apple Store門市工作人員，以及Genius Bar技術工作人員等。
在Qualcomm近期宣布推出強化版Snapdragon 8+ Gen 1處理器，預期將在今年底公布Snapdragon 8 Gen 2處理器之際，市場開始傳出三星已經著手準備下一款Exynos 2300處理器。
Sony、SEGA今日分別宣布將在6月3日當天公布新消息，前者預計在上午6點透過「State of Play」直播節目公布PlayStation VR 2預期推出遊戲作品，而後者則將在晚間8點公布新專案內容。
羅技推出新款MX系列鍵盤與滑鼠，分別包含採用矮軸設計的機械式鍵盤MX Mechanical，以及小尺寸設計的無線機械式鍵盤MX Mechanical Mini，另外也包含加入Bolt無線連接技術的MX Master 3S滑鼠。
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