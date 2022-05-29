一周數位爆報／你中了除溼機5大NG行為？「仙氣紫」iPhone 14 Pro被嫌像這狀態

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★ 小編評語：陰雨綿綿看這招真的很有用！

除濕機應距離壁面至少50公分的距離，並使用單一插座。圖／486團購提供

驚訝度：★★★★★ 小編評語：原來有時候網路變很慢的原因不完全是因為電信公司啊？

手機的網速變慢，有可能是受到充電干擾的影響。圖片來源／ingimage

期待度：★★★★☆ 小編評語：老實說，13 Pro Max推出的綠色讓我超驚豔，很難想像這款紫色實機會是長怎樣。

iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為金色。（翻攝自推特ianzelbo）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：看到「怎麼一回事」這字眼，是不是要帶來一首《愛是怎麼一回事》（自曝年齡）

Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 聯合報系資料照片／記者游智文攝影

實用度：★★★★☆ 小編評語：雖然LINE真的變得越來越好用，但主頁真的好多功能反而讓我混亂了…。

LINE一直是台灣人愛用的通訊軟體之一。路透

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