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擺脫仰賴Arm標準架構設計 Ampere Computing公布全新自主架構處理器品牌Ampere One

聯合新聞網／ 楊又肇

除了Qualcomm等業者開始恢復自主架構研發，目前以Arm Neoverse N1架構打造伺服器處理器產品的Ampere Computing，正式宣布將以Ampere One作為日後自主架構處理器品牌名稱。

Ampere One將採用完全自主架構設計，並未使用Arm標準架構設計，僅使用Arm指令集授權，並且採台積電5nm FinFET製程打造，支援PCIe 5.0連接埠與DDR5記憶體。

過去Ampere Computing持續以Arm標準架構為設計，藉此打造應用在伺服器端的運算處理器，而去年則是宣布將推出自主研發處理器產品，藉此降低對Arm架構設計依賴，並且針對特定運算領域提供更符合需求的效能表現。

除了Ampere Computing，包含Qualcomm、蘋果等業者目前都傾向自主架構設計，藉此在處理器運算效能創造不同市場需求，同時也能與自身產品或相關應用產生更高軟硬體整合效益。目前蘋果已經藉由Arm指令集授權打造諸多自主架構設計的A系列處理器，同時也針對PC運算需求打造Apple Silicon處理器產品，而Qualcomm方面也計畫藉由收購Nuvia資產，進而針對PC等市場領域打造運算效能更高的自主架構處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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