博通透露將調整VMware服務銷售模式 從買斷授權改為訂閱制
在稍早宣布以610美元資金收購VMware時，博通執行長陳福陽與博通軟體事業群總裁Tom Krause表示，將調整VMware現行服務採買斷授權使用模式，未來將透過訂閱方式增加VMware營收。
陳福陽表示，接下來將會重新設計銷售合約，同時預期從原本買斷授權使用模式調整為訂閱方案，可能會造成VMware短期內獲利成長減緩。
同時，陳福陽也強調藉由VMware既有客戶市場，加上VMware持也虛擬化等技術資產，將能進一步帶動博通更大產品銷售管道，藉此讓博通獲得過往未能觸及的市場廣度。
而在VMware發展投資方面，Tom Krause說明日後將持續推動vSphere、VSAN、vRealize及NSX等VMware核心基礎架構產品創新，另外也將使先前收購的CA Technologies、賽門鐵克軟體技術資產與VMware產品結合，進而創造更大產值。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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