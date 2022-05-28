三星傳著手打造下款Exynos 2300處理器 將對比高通Snapdragon旗艦處理器
在Qualcomm近期宣布推出強化版Snapdragon 8+ Gen 1處理器，預期將在今年底公布Snapdragon 8 Gen 2處理器之際，市場開始傳出三星已經著手準備下一款Exynos 2300處理器。
目前還沒有太多關於Exynos 2300處理器的細節，但預期仍會維持1組超大核CPU，搭配3組大核CPU，以及4組小核CPU，形成「1+3+4」核心組合，其中在超大核部分有可能採用Arm半客製化設計的Cortex-X架構，有可能會使用Arm預期今年提出的Cortex-X3 CPU設計。
而GPU方面，預期Exynos 2300處理器也會持續與AMD合作，並且導入基於RDNA 2顯示架構的全新Xclipse GPU，同時預期以去年推出的Exynos 2200處理器設計取得反饋，進而讓顯示運算效能提升。
至於新款Exynos 2300處理器預期將會用於三星下一款旗艦手機Galaxy S23系列，最快會在明年初對外公布。
不過，目前市場也傳出三星計畫針對Galaxy品牌手機打造專屬處理器產品，若對比現有Exynos處理器，有可能僅針對三星旗下手機產品量身打造，藉此發揮更高軟硬體整合效果，而不會比照目前提供vivo特定手機使用需求等對外銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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