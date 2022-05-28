約好的？Sony、SEGA 6/3齊揭新消息 遊戲新作與復刻主機都在列

亞馬遜今年初宣布將在美國洛杉磯格倫代爾 (Glendale)啟用的新型態服飾百貨店Amazon Style，稍早已經正式啟用，藉此將無人店設計套用在自助式服飾銷售需求，並且擴展無人店技術應用範疇。

2022-05-28 15:49