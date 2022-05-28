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約好的？Sony、SEGA 6/3齊揭新消息 遊戲新作與復刻主機都在列

聯合新聞網／ 楊又肇

SonySEGA今日分別宣布將在6月3日當天公布新消息，前者預計在上午6點透過「State of Play」直播節目公布PlayStation VR 2預期推出遊戲作品，而後者則將在晚間8點公布新專案內容。

其中，Sony在稍早舉辦的投資者簡報活動中，已經透露PlayStation VR 2至少會伴隨20款遊戲作品推出，顯示除了《地平線》衍生虛擬實境遊戲作品《Horizon: Call of the Mountain》之外，還有更多PlayStation Studios與第三方遊戲業者製作內容。

至於是否會同步揭曉PlayStation VR 2進一步細節，目前還無法確認，但Sony表示將會透過近30分鐘長度影片介紹接下來計畫推出遊戲作品陣容。

而SEGA方面則表示將公布新專案內容，並且由過去曾主導以迷你形式復刻打造SEGA經典遊戲主機Mega Drive Mini的宮崎浩幸及奥成洋輔參與說明，或許計畫推出新款復刻遊戲主機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony SEGA PlayStation

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