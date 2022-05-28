快訊

「很多孩子就這樣走」蘇揆放話究責查辦 郭彥均回應了

羨慕雙北 高雄家長：疫苗預約像整人、市府超沒效率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅技MX系列鍵盤滑鼠新款曝光 首度採用機械式鍵軸設計

聯合新聞網／ 楊又肇

羅技推出新款MX系列鍵盤滑鼠，分別包含採用矮軸設計的機械式鍵盤MX Mechanical，以及小尺寸設計的無線機械式鍵盤MX Mechanical Mini，另外也包含加入Bolt無線連接技術的MX Master 3S滑鼠。

三款新品均對應跨平台連接模式，分別相容Windows、macOS、iPadOS、Android、Chrome OS與Linux作業系統使用，而連接方式也均採用Bolt無線連接技術。

其中，MX Mechanical與MX Mechanical Mini成為MX系列鍵盤首次採機械式鍵軸設計產品，兩者均採用矮軸設計，區分全尺寸與75%分布規格，主要提供標榜靜音使用模式的Tactile Quiet茶軸設計，以及針對特定市場提供的Clicky青軸，還有著重線性反應的Linear紅軸。

兩款鍵盤均配置6段可調背光設計，鍵帽則採雙色射出成形，並且在MX Mechanical採用45%回收塑膠材質製作，MX Mechanical Mini採用比例則達47%，兩者使用的鋁材質金屬則均以再生能源提煉的低碳鋁。

至於MX Mechanical與MX Mechanical Mini的差異，則在於後者採75%比例配置。

而MX Master 3S則是先前推出的MX Master S小改版設計，外觀基本上沒有明顯改變，主要換上8000 DPI定位能力，並且改為靜音微動按鍵設計標榜能減少高達90%聲噪，連結部分則改為Bolt無線連結技術規格。

另外，MX Master 3S在石墨色款式採用27%比例再生塑膠材質，淺灰色款式則使用22%比例。

建議售價方面，MX Mechanical將以169.99美元價格銷售，MX Mechanical Mini建議售價則是149.99美元，而MX Master 3S建議售價則是99美元，三款新品都會在5月陸續於全球市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

鍵盤 羅技 滑鼠

延伸閱讀

家長燒聲、頭痛「整組壞掉」 醫師秒懂：這情況比快篩陽機率高

看過滑鼠這顆球嗎？他挖寶釣出網友回憶：比光學的還好用

宏碁Vero系列產品採回收塑膠材質打造 新AIO、螢幕、鍵盤滑鼠與投影機一次看

EVA狂粉暴走！ROG推《新世紀福音戰士》聯名商品 從主機板到T-Shirt全都要收

相關新聞

馬斯克再籌得62.5億美元「一定會完成收購Twitter」

依照遞交給美國證券交易委員會的文件顯示，Elon Musk（馬斯克）稍早再次取得62.5億美元股權融資，藉此用於收購Twitter。

Google街景歡慶15周年 推2大便利新功能以及新街景相機

不管是出門前預先查好要去的地方，還是疫情無法出門隨時想線上神遊一波，Google街景都提供民眾許多探訪未知地點的安全選擇...

三星傳著手打造下款Exynos 2300處理器 將對比高通Snapdragon旗艦處理器

在Qualcomm近期宣布推出強化版Snapdragon 8+ Gen 1處理器，預期將在今年底公布Snapdragon 8 Gen 2處理器之際，市場開始傳出三星已經著手準備下一款Exynos 2300處理器。

約好的？Sony、SEGA 6/3齊揭新消息 遊戲新作與復刻主機都在列

Sony、SEGA今日分別宣布將在6月3日當天公布新消息，前者預計在上午6點透過「State of Play」直播節目公布PlayStation VR 2預期推出遊戲作品，而後者則將在晚間8點公布新專案內容。

羅技MX系列鍵盤滑鼠新款曝光 首度採用機械式鍵軸設計

羅技推出新款MX系列鍵盤與滑鼠，分別包含採用矮軸設計的機械式鍵盤MX Mechanical，以及小尺寸設計的無線機械式鍵盤MX Mechanical Mini，另外也包含加入Bolt無線連接技術的MX Master 3S滑鼠。

亞馬遜正式在洛杉磯啟用首家實體自助式服飾店Amazon Style

亞馬遜今年初宣布將在美國洛杉磯格倫代爾 (Glendale)啟用的新型態服飾百貨店Amazon Style，稍早已經正式啟用，藉此將無人店設計套用在自助式服飾銷售需求，並且擴展無人店技術應用範疇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。