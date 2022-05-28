每分鐘賣出近千台PS5！Sony透露將加入直播服務、當紅遊戲會改編電視劇

在稍早進行的投資者簡報中，Sony強調目前平均每82分鐘就能賣出8萬台PlayStation 5，相較之下，PlayStation 4則要花費9天時間才能達到相同銷量，顯示市場對於PlayStation 5需求相當顯著。

不過，受到關鍵零件供應問題影響，目前PlayStation 5產量依然無法滿足市場需求，雖然Sony一再表示將會改善產量問題，但目前仍受到疫情，以及近期烏俄戰爭影響。但依照Sony說明，目前會透過與更多供應商合作，並且與更多元貨運業者合作，藉此讓PlayStation 5供貨可以維持正常。

除了強調PlayStation 5有更高市場需求，Sony同時也說明PlayStation 5帶來更高獲利能力，例如在上市72周內，PlayStation 5就在供應受限情況下累積銷售67萬台，並且在每台賣出的PlayStation 5平均產生223.34美元花費，更讓PlayStation Plus服務累積增加29萬5700人訂閱，而PlayStation 4在未受任何影響情況下，僅在上市72周內累積銷售25萬台，平均每台PlayStation 4產生69.81美元花費，PlayStation Plus服務則累積增加8萬9900人。

同時，Sony預期接下來在PlayStation 5平台發行遊戲比重會越來越高情況下，主機銷量會在明年再次超過PlayStation 4，預期接下來將以更高產品加速PlayStation 5銷售，同時在遊戲方面也會持續強化PlayStation Studios製作內容，並且將直播服務帶到PlayStation 5。

至於在PC端與行動平台遊戲發展佈局方面，Sony也透露將會在2025年以前將過半自製作品帶到PC端與行動平台，藉此吸引更多遊戲族群。

另外，Sony在後續說明中還透露包含《地平線》、《戰神》、《跑車浪漫旅》系列作品都會改編成電視劇，其中《地平線》改編作品將會在Netflix平台撥出，而《戰神》則會登上Amazon Prime Video平台，至於《跑車浪漫旅》目前則尚未公布預計撥出平台。

而在此之前推出的遊戲改編電影《秘境探險》獲得不少好評，不少玩家也期待正在拍攝的《最後生還者》改編電視劇，另外Sony日前也確定《對馬戰鬼》也會以改編作品形式推出，顯然將遊戲與影音作品結合是不錯的發展策略，同時與樂高合作《地平線》系列產品也吸引不少玩家支持。

至於接下來準備推出的PlayStation VR 2，以及對於日前宣布收購Bungie的部分，在此次投資者簡報活動沒有太多著墨，僅強調會依照既定規劃進行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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