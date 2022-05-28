NVIDIA執行長樂見博通收購VMware 預期將推動更多創新應用機會

針對博通宣布將以610億美元價格收購VMware，NVIDIA執行長黃仁勳表示對此樂見，認為將使VMware推動更多創新應用機會。

除了說明NVIDIA過去以來與VMware在諸多方面都有深度合作關係，本身與博通也維持長期合作模式，但是未來合作模式是否會因為此次收購產生變化，黃仁勳則表示還是要看博通日後收購VMware的情況而定，目前還很難界定。

而黃仁勳的看法，或許也與不少長期與VMware合作的業者相同，原因在於從博通目前公告說法來看，僅說明未來會將博通軟體事業群與VMware合併，並且保留VMware品牌名稱，同時體制上將使VMware成為未來博通的一部分，卻未具體說明是否保留VMware獨立運作。

若未來VMware仍維持獨立，意味目前與各業者合作關係將不會受影響，但如果未來確定成為博通底下事業體運作的話，或許就會影響部分業者合作關係。

或許基於此原因，過去許多與VMware深入合作的公有雲業者，雖然仍維持與VMware合作，但接連也開始著手強化自有虛擬化技術應用，例如微軟、Google、AWS都已經發展自有虛擬化技術，避免只能仰賴VMware虛擬化技術局面發生。

而VMware方面自然也有看見這樣的情況，因此在幾年前也著手進行上雲轉型佈局，透過與眾多雲端平台業者合作，推動以容器化技術為核心的現代化應用服務趨勢，甚至也計畫自行投入雲端服務發展。

至於由博通收購，黃仁勳預期將使VMware帶來更大成長動能，尤其結合博通網通技術資源，並且結合CA Technologies解決方案與賽門鐵克安全技術，預期將能創造更大規模的市場發展機會，因此相當樂見由博通收購VMware。

NVIDIA是否可能介入收購VMware？

但在VMware仍有40天左右時間可考慮，或是尋求其他收購對象情況下，NVIDIA是否考慮以日前未能順利收購Arm的資金，轉向買下VMware，讓自身在藉由網路架構推動超算規模的應用發展能有更大助力？

以目前市場局面來看，此舉或許也可能面臨被質疑壟斷市場，進而導致收購失敗的情況。

原因在於目前VMware旗下技術已經成為諸多業者合作項目，若由NVIDIA將其收購成為旗下資產，或許有可能直接影響包含Intel、AMD以旗下GPU產品協助各類雲端平台運算加速的應用模式，導致形成NVIDIA旗下GPU產品獨占眾多雲端運算應用市場情況，因此NVIDIA從立場上可能不太適合出資收購VMware。

而目前的博通，前身已經是全球最大規模WLAN晶片廠商，並且持有多數網通連接技術，近期更接連透過收購CA Technologies、賽門鐵克等資產進行轉型，收購VMware更能加快推動其成為全方位解決方案提供者的轉型速度。

強調顯示卡短缺問題將會獲得改善，透過量子運算創造科技奇異點

在訪談中，黃仁勳同時提到目前顯示卡短缺情況，認為主因還是在於疫情影響供應，加上近期烏俄戰爭所造成影響，但是隨著多數地區疫情趨緩、防疫政策開始放鬆，同時也說明本身持續設法改善關鍵零件供應與貨運物流資源，配合近期調整銷售模式及加密貨幣帶動挖礦熱潮趨緩情況，目前更多遊戲玩家都已經能順利以正常價格購買顯示卡，預期接下來將能讓真正有需求的使用者更容易購買顯示卡。

另外，對於NVIDIA今年來持續溝通的量子運算，黃仁勳表示雖然目前在量子運算領域推進仍在相當初期階段，但是認為量子運算將能創造更多科技奇異點，進而推動更多科技技術躍進，而不會像是近年科技發展呈現遲滯，甚至有停頓情況。

舉例來說，將量子運算應用在能源探索，將有助人類挖掘新能源，或是透過更大規模運算挖掘更有利的能源使用方式，藉此帶動眾多需要能源推動的應用發展，而應用在半導體製程技術探索，將有助於實現先進製程技術加速成長，進而推動半導體產業創新，並且改變更多運算可能性。

因此，黃仁勳認為目前投入量子運算探索，透過cuQuantom資源建構下一代運算技術並非沒有意義，而是創造未來科技大幅躍進的可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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