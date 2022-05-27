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馬斯克再籌得62.5億美元「一定會完成收購Twitter」

聯合新聞網／ 楊又肇

依照遞交給美國證券交易委員會的文件顯示，Elon Musk稍早再次取得62.5億美元股權融資，藉此用於收購Twitter。

加上先前已經融資金額，目前Elon Musk至少已經籌得335億美元，已經超過先前承諾保證金額。

另外，此次遞交文件也顯示Elon Musk已經與Jack Dorsey等已經持有Twitter股權的股東洽談，承諾在融資或收購交易中保留其既有持股，並且承諾將會完成此筆收購。

在此之前，Elon Musk曾要求Twitter證明其虛假帳號數量是否符合對外聲稱的5%比例，否則將延後收購時間，同時更認為虛假帳號問題將讓Twitter產生更大發展阻礙。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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