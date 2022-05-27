馬斯克再籌得62.5億美元「一定會完成收購Twitter」

許多人外出開車都會想要透過Google Maps進行導航，以便可以預先掌握即將抵達的目的地街道實景，像是道路的狀況、寬度、安全島、地標、紅綠燈等，方便駕駛人在行進時能更快地辨識自己的位置。Google Maps也在服務邁入15週年之際，公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17，而第一名讓人超意外。

2022-05-25 19:46