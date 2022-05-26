三星撒450兆韓元 推動半導體、生物科技及人工智慧等技術發展

三星稍早宣布將於未來5年內投資450兆韓元 (約新台幣10.5兆元)，藉此擴大半導體、生物科技，以及人工智慧等領域技術發展，並且成為三星有史以來最大筆投資。

相較去年提出240兆韓元投資規模更大，甚至比過去5年累積投資330兆韓元金額更高，顯示三星希望能在半導體等市場領域取得領先地位。此外，相關報導更指出三星約80%比例投資均集中在南韓地區，更凸顯三星希望將主要發展資源聚焦總部所在地。

同時，三星預期在未來幾年增加超過100萬個工作機會，並且在2026年招募超過8萬名員工，更計畫增加數以千計與外部業者合作機會。

而在三星投資項目中，顯然將會著重半導體業務發展，其中包含與台積電、Intel等業者競爭製程技術成長，除了進一步強化自身半導體產品研發能力，更可提高對外提供代工服務能力，同時更預期透過旗下處理器、記憶體、顯示面板、感光元件及網通技術產品等關鍵零件提供能力，藉此爭取更多市場發展機會。

在近期消息中，更傳出三星計畫針對Galaxy品牌產品打造專屬處理器，比照蘋果在軟硬體設計達成更高度整合效益，未來是否因此影響既有Exynos處理器產品發展，暫時還無法確認。

至於在下一代6G網路技術發展部分，三星目前也積極提出相應技術與原型設計，希望在2030年以前搶下更多技術話語權。另一方面，三星也期望透過生物科技、機器人、人工智慧技術發展，藉此擴展更多市場成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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