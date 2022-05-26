對應物聯網與智慧車載應用需求 恩智浦推結合UWB超寬頻與雷達的Trimension單晶片設計

恩智浦宣布推出結合UWB超寬頻與雷達精密測距功能的單晶片設計，同時也藉此擴充Trimension品牌產品組合，並且可應用在人體識別、手勢偵測，以及包含行動裝置、物聯網與車載裝置使用情境。

此次推出新款結合UWB超寬頻設計與雷達精密測距功能的單晶片設計，恩智浦表示將能以更低成本且簡單方式，在裝置內導入動作偵測識別功能，例如與嬰兒監視器產品結合，藉此判斷嬰兒睡眠狀態是否正常，一旦偵測細微動作變化即可透過網路推播方式通知父母，而與車載系統結合的話，亦可用於判斷駕駛精神狀態等。

目前UWB超寬頻技術已經應用在許多裝置，例如新款iPhone、Galaxy旗艦手機等都已經整合UWB超寬頻技術，藉此用於進行精準的裝置定向，而配合雷達可偵測細膩動作變化特性，亦可在物聯網裝置對應手勢識別操作功能，或是透過測距功能判斷使用者互動情況。

而新款晶片設計除了可用於感測環境動作變化，以及偵測其他同樣搭載UWB超寬頻晶片的裝置，更可透過6-8GHz運作頻率對應可靠性更高的使用距離，藉此在室內或車內提供精準偵測識別效果，另外亦可對應準確的細微角度變化，進而可判斷微幅的動作改變狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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