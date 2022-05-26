英飛凌看好Matter通用連接協議發展 以更簡化設計推動安全的物聯網應用

在此次Computex 2022期間，英飛凌強調藉由在2020年完成收購的賽普拉斯半導體技術資產，結合本身技術優勢，將旗下業務擴展至感知、運算、制動、連接、安全等物聯網發展五大核心關鍵，同時也說明將在物聯網通用連接協議Matter於今年下半年正式訂出首波規範後，將會讓旗下產品也加入支援。

依照英飛凌安全互聯系統事業部資深經理江國揚等人說明，英飛凌將以感知、運算、制動、連接、安全五大核心關鍵佈局物聯網市場，其中包含透過旗下多元感測元件讓物聯網裝置獲取真實世界數據，同時透過低功耗運算元件處理相關數據，並且透過電力管理、供電方案驅動諸如馬達等動作元件，另外也藉由旗下eSIM、Wi-Fi、藍牙，或是USB等連接方案傳輸數據，同時透過安全解決方案確保物聯網裝置運作時的資料安全。

而針對目前市場主力推動的物聯網通用連接協議Matter即將在今年下半年提出首波規範，英飛凌表示將會因應市場需求將此連接協議廣泛納入旗下產品，但針對不同業者各自提出的連接規範也會維持支援，主要還是看終端產品實際設計需求，本身立場則是會以市場多數使用連接規範支援為重。

對於Matter協議未來發展，英飛凌預期藉由通用連接協議串接更龐大的物聯網裝置應用趨勢，因此不僅看好此通用連接協議發展所帶動機會，更說明未來將使旗下物聯網應用產品都能相容此協議。此外，英飛凌也強調將以更簡化、完整解決方案，滿足各類物聯網裝置設計應用，讓品牌業者能更快速打造容易使用，並且確保連接安全的物聯網應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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