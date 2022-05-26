快訊

德州小學槍擊案奪21命 槍手作案前曾發三則訊息給她

送禮被拒！邱奕勝沒收的禮物 其實是張善政心血結晶

【早晨財經速解讀】玉山金法說Q1衰退 升息沒幫助 巴菲特為何今年可以大贏標普？

英飛凌看好Matter通用連接協議發展 以更簡化設計推動安全的物聯網應用

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次Computex 2022期間，英飛凌強調藉由在2020年完成收購的賽普拉斯半導體技術資產，結合本身技術優勢，將旗下業務擴展至感知、運算、制動、連接、安全等物聯網發展五大核心關鍵，同時也說明將在物聯網通用連接協議Matter於今年下半年正式訂出首波規範後，將會讓旗下產品也加入支援。

依照英飛凌安全互聯系統事業部資深經理江國揚等人說明，英飛凌將以感知、運算、制動、連接、安全五大核心關鍵佈局物聯網市場，其中包含透過旗下多元感測元件讓物聯網裝置獲取真實世界數據，同時透過低功耗運算元件處理相關數據，並且透過電力管理、供電方案驅動諸如馬達等動作元件，另外也藉由旗下eSIM、Wi-Fi、藍牙，或是USB等連接方案傳輸數據，同時透過安全解決方案確保物聯網裝置運作時的資料安全。

而針對目前市場主力推動的物聯網通用連接協議Matter即將在今年下半年提出首波規範，英飛凌表示將會因應市場需求將此連接協議廣泛納入旗下產品，但針對不同業者各自提出的連接規範也會維持支援，主要還是看終端產品實際設計需求，本身立場則是會以市場多數使用連接規範支援為重。

對於Matter協議未來發展，英飛凌預期藉由通用連接協議串接更龐大的物聯網裝置應用趨勢，因此不僅看好此通用連接協議發展所帶動機會，更說明未來將使旗下物聯網應用產品都能相容此協議。此外，英飛凌也強調將以更簡化、完整解決方案，滿足各類物聯網裝置設計應用，讓品牌業者能更快速打造容易使用，並且確保連接安全的物聯網應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 半導體

延伸閱讀

台南推5G應用 交通數據應用研發中心啟用

法網／官方讚「史詩戰役」 外媒看好曾俊欣年底進世界前50名

正基上櫃首日 逆勢漲28%

台灣大 衝刺新創應用

相關新聞

連101都輸它！Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼：怎麼一回事

許多人外出開車都會想要透過Google Maps進行導航，以便可以預先掌握即將抵達的目的地街道實景，像是道路的狀況、寬度、安全島、地標、紅綠燈等，方便駕駛人在行進時能更快地辨識自己的位置。Google Maps也在服務邁入15週年之際，公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17，而第一名讓人超意外。

會有新品嗎？蘋果WWDC22開發者大會將於台灣時間6月7日凌晨1點登場

每年6月科技界的盛會蘋果WWDC全球開發者大會即將在台灣時間6月7日凌晨1點揭開序幕，今年依舊以全線上形式舉辦，為期5天...

她用膠帶封電腦鏡頭保隱私 一票網友認同「防駭客遠端操控」

不少人擔心隱私遭窺視，所以在購買筆電後會將鏡頭用膠帶貼起來，防止駭客入侵。日前一名女網友在「Dcard」以「大家筆電的鏡頭會這樣貼嗎」為題發文，分享一張筆電鏡頭貼著膠帶的照片，詢問眾人是否也有這種習慣，以及是否會留下殘膠，引起眾人討論。

NCC把關OTT 最重處置「斷網」讓電信業停止提供通信

國家通訊傳播委員會（NCC）近年積極研擬網際網路視聽服務法草案，要納管提供網際網路視聽服務等OTT業者（例如Netfli...

威剛發表IM2P32A8與IM2P32A4 PCIe工業級固態硬碟

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今日正式發表兩款M.2 2280/2242 NVMe PCIe Gen3x4工業級固...

蘋果WWDC 2022 6月7日凌晨1點登場 3000萬名開發者免費參與

今年預計在6月6日至10日期間舉辦的蘋果年度開發者大會WWDC 2022，稍早公布具體活動行程，其中包含將在台灣時間6月7日凌晨1點展開主題演講，同時也將透過線上形式讓全球開發者參與諸多活動，而蘋果也將在台灣時間6月7日上午8點直播Apple設計大獎頒獎活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。