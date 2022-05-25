蘋果WWDC 2022 6月7日凌晨1點登場 3000萬名開發者免費參與

今年預計在6月6日至10日期間舉辦的蘋果年度開發者大會WWDC 2022，稍早公布具體活動行程，其中包含將在台灣時間6月7日凌晨1點展開主題演講，同時也將透過線上形式讓全球開發者參與諸多活動，而蘋果也將在台灣時間6月7日上午8點直播Apple設計大獎頒獎活動。

蘋果表示，今年度的WWDC 2022仍維持線上形式舉辦，除了少部分獲選的開發者可在蘋果總部參與此次活動，將讓全球超過3000萬名開發者能免費參與。

而每一年的WWDC開發者大會都會聚焦在iOS、iPadOS、watchOS、macOS等作業系統更新，同時也能讓開發者一窺蘋果接下來的產品發展方向，同時也能看見蘋果如何協助開發者打造更多元的應用服務，並且運用蘋果產品創造全新生活體驗。

除了預計在台灣時間6月7日凌晨1點展開的主題演講，蘋果也將透過從台灣時間6月7日凌晨5點開始的Platforms State of the Union活動，讓開發者能深入探索蘋果各平台新開發工具，以及技術發展，並且了解可以如何運用這些開發資源，讓app內容開發更加得心應手。

另外，加入蘋果開發者計畫，或是開發者企業計畫的開發者，以及2022 Swift學生挑戰賽獲獎者，將可申請與蘋果專家進行一對一實驗室諮詢，藉此深入了解最新技術、解決開發相關問題，另外也能透過超過150場的深度影片講座，了解如何打造新一代app。

開發者可透過Apple Developer app參與WWDC 2022活動，除了可瀏覽每日更新內容、活動資訊，更可依照主題觀看，或是報名Digital Lounges、一對一實驗室等活動，而Apple Developer app更提供同播共享功能，以及直接從講座影片複製程式編碼內容等功能，讓開發者能更方便參與WWDC 2022活動。

蘋果更計畫在台灣時間6月7日早上8點舉辦Apple設計大獎頒獎活動，藉此表揚開發者在作品中展現的藝術美感、匠心獨運、精彩創意與技術成就，同樣會透過Apple Developer app與Apple Developer網站串流直播。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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