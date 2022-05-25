微軟強化Windows 11相容Arm架構app能力 與亞馬遜合作的Appstore服務將擴大使用範圍

在此次Build 2022中，微軟也針對Windows 11公布諸多更新，同時也進一步強化對應Arm架構使用與開發需求，並且宣布與亞馬遜合作的Appstore服務將在今年底擴展至法國、德國、義大利、日本與英國，藉此讓更多人在Windows 11環境下使用Android平台app。

此次針對開發者的更新，包含在Windows 11內的Linux子系統加入支援Linux GUI介面設計的app，並且能使用諸如NVIDIA CUDA、TensorFlow，或是PyTorch等可藉由GPU加速運算的程式框架，而Android子系統目前則升級為基於AOSP 12.1版本，並且加強Android平台app調整視窗大小功能與網路連接能力。

至於針對Windows環境開發需求，則是更新Windows App SDK 1.1，並且在WinUI 3介面設計加入更多Fluent設計元素，讓開發者打造應用服務內容更貼近Windows 11運作環境，另外也強化推播通知功能，並且提升運作效能。

而針對Windows 11新增的小工具 (Widget)，此次則是加入以Win32架構，或是PWA (漸進式網路應用程式)形式打造，並且以自適應卡片型態介面呈現，另外也針對混合運算型態進行強化，進一步結合終端與雲端的混合運算模式。

強化Arm架構應用服務內容相容與發展

隨著Windows on Arm架構持續發展，微軟此次也宣布將整合Arm架構原生開發環境，其中包含在Visual Studio 2022整合原生對應Arm硬體環境開發能力，另外在VC++、.NET及.NET Framework也均加入原生支援Atm硬體環境開發，同時也將支援對應Arm64架構的Open JDK、Python、LL VM、Node，以及Git在內開源開發環境，藉此吸引更多原本以Arm架構環境開發為主的開發者進駐。

同時，針對Arm架構處理器伴隨NPU (類神經網路運算元件)設計，微軟此次則是提出名為Project Volterra的開發工具，將讓開發者能藉由NPU打造各類運用人工智慧運算加速的應用服務，其中包含可配合Qualcomm Snapdragon處理器發揮更高人工智慧運算效能，藉此讓基於Visual Studio、Windows Terminal、WSL、VSCode等工具開發，或是在Microsoft Office、Microsoft Teams服務運作有更高運作效率。

▲Project Volterra

Microsoft Store更新，與亞馬遜合作的Appstore服務開放更多國家地區使用

此次針對Microsoft Store的更新，則是包含透過微軟廣告系統協助開發者將app服務內容與合適用戶族群媒合。而在與亞馬遜合作的Appstore服務部分，則預計在今年底擴展至法國、德國、義大利、日本與英國，讓更多人在Windows 11環境下使用Android平台app。

另外，則是正式開放開發者將Win32架構應用服務內容於Microsoft Store上架，讓更多人下載安裝使用。而目前Microsoft Store已經加入提供透過C++、WinForms、WPF、MAUI、React、Rust、Flutter與Java等程式框架編寫應用服務內容，藉此說明Microsoft Store對於開發人員的包容性與多樣化。

而相較去年同期，微軟更說明在2022年的第一季內，在Microsoft Store上架的PC應用服務、遊戲內容成長幅度達50%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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