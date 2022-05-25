微軟持續走向雲端整合應用發展 讓開發人員在後疫情時代上雲轉型

從去年終於將Windows作業系統搬上雲端，實現Cloud PC使用模式佈署之後，微軟顯然更進一步完善雲端平台發展佈局，而此次在Build 2022期間，更將諸多重心聚焦在以Azure雲端平台為主的開發應用模式，雖然依然針對Windows 11作業系統做了諸多更新，但主要重點還是放在雲端平台的發展。

將開發環境上雲

在此次更新中，包含針對Azure感知服務、機器學習、自動化，以及包含在Azure平台上的容器化應用服務等進行強化，而微軟與VMware合作的Azure Spring Cloud服務，此次則將重新命名為Azure Spring Apps，並且整合VMware Tanzu資產，另外也針對在Azure雲端平台上執行的Kubernetes服務功能予以強化，藉此讓開發者能更容易透過Azure雲端平台環境建置容器化應用服務。

微軟同時也開放更多對應Azure雲端平台的API資源，並且在Azure App服務增加更多開放預覽的新功能，例如加入支援由Google推動、基於HTTP/2協定傳輸的開源遠端程序呼叫系統gRPC，並且讓大部分的Azure App服務合併相容性，另外也開放預覽SQL Server 2022等項目。

此外，微軟也讓開發者能針對Microsoft Teams服務打造更多適合協同作業的應用服務，或是藉由更少編碼方式，甚至無編碼情況，讓更多開發者能將應用服務藉由Power平台推廣使用。而隨著IE 11退出市場，微軟也計畫透過Microsoft Edge WebView2平台資源，藉此吸引開發者打造更多適合Microsoft Edge，並且相容多數瀏覽器使用的網頁應用服務。

而此次推出的Dev Box服務，則是一項針對開發者提供的自助式服務項目，透過雲端運作模式讓開發者隨時連接預先建置的開發環境，讓開發團隊成員能以更一致開發環境打造服務內容，甚至在後疫情時代成為新常態的混合或遠距辦公情況下，依然可以讓分散在各地的開發者共同完成相同開發項目。

讓開發人員在後疫情時代轉型

至於Azure Deployment Environments則可讓開發團隊建置以開發項目為導向的基礎架構，跟Dev Box服務一樣均採集中化管理，並且讓開發者能在安全環境下，更專注地投入開發作業，同時也能讓整個開發環境建置成本藉由雲端虛擬化降低。

由於越來越多工作模式走向新常態發展，透過網路協同作業、線上進行會議討論已經是習以為常的情況，因此微軟認為開發者也能藉由上雲簡化本身開發作業模式，同時透過降低平台與程式框架的隔閡，並且配合降低編碼複雜度，甚至透過無編碼方式催生更多實用的應用服務，進而讓開發者能更容易讓創意成真。

而將開發環境從開發者眼前的軟硬體設備搬上雲端，讓開發環境設置變得更有彈性，同時也能更加一致，微軟顯然也預期能藉此讓各類開發項目在後疫情時代加速發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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