SpaceX將額外籌集17.25億美元資金 更計畫對內銷售7.5億美元普通股
SpaceX內部信件顯示，將以每股70美元價格籌集17.25億美元資金，另外將向公司內部員工、股東等銷售高達7.5億美元普通股。
目前SpaceX仍維持私有狀態，並且由Elon Musk、股東及員工共同持有不等比例股權，同時也持續透過拆分股權或進行二次出售方式吸引更多人投資，而SpaceX現行市值約達1270億美元。
藉由額外籌集資金，SpaceX計畫將資進用於推進下一代火箭與星際飛船技術發展，另外也包含在全球範圍推行衛星連網服務Starlink，藉此讓更多人可以方便地透過衛星網路於全球各地連接網路，並且讓一般網路資源難以佈建地點也能輕易使用網路連接服務。
SpaceX先前已經在地球大氣層內進行幾次星際飛船試飛，但尚未配合旗下配置多組猛禽發動機構成的超重型助推器升空。在SpaceX創辦人Elon Musk的構思中，將透過超重型助推器將太空載具推送至外太空，並且實現將太空人送至月球，甚至在未來實現將人類帶到火星的目標。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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