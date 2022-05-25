Qualcomm沒在怕敵隊追趕：我們產品聚焦在旗艦定位

針對聯發科去年宣布推出定位旗艦的天璣9000系列處理器，後續更推出天璣8000系列處理器，進而吸引諸多手機品牌業者青睞，甚至影響原本旗艦手機往往以Qualcomm處理器設計為主的情況，Qualcomm資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian對此回應，表示樂見競爭對手推出更好產品吸引市場，但也強調Qualcomm推出產品會將主力聚焦在旗艦定位，藉此提供更完整的頂級使用體驗。

Alex Katouzian表示，Qualcomm在Snapdragon Connect、Snapdragon Smart、Snapdragon Sound、Snapdragon Sight、Snapdragon Secure與Snapdragon Elite Gaming六項設計中，分別強化裝置連接、人工智慧應用、聲音、拍攝、安全，以及頂級遊戲體驗，同時也將手機設計經驗延伸至PC、混合視覺裝置與手錶等穿戴裝置，以及車輛與網通產品，進而擴展更多元應用市場。

而在近期推出的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，透過與台積電合作4nm FinFET製程技術，讓運算效能明顯提升，同時在裝置電力損耗情況也顯著降低，藉此延長裝置使用時間，同時在無線連接方面更藉由新款Wi-Fi 7產品設計，搭配整合6GHz以下頻段與毫米波連接能力的數據晶片，進而可提供完整5G連網體驗，強調Qualcomm在頂級使用體驗發展腳步難以被競爭對手追趕。

不過，確實從近期聯發科頻繁動作來看，藉由擴大與中國品牌業者合作，分別在各品牌推出手機產品增加處理器產品導入比例，甚至在諸多高階旗艦手機也開始增加使用聯發科處理器的比重。但Alex Katouzian表示在諸多重點機種中，Qualcomm依然扮演關鍵的處理器產品提供角色，因此並不擔心競爭對手使力追趕，反而樂見競爭對手推出更好產品一同推動市場成長。

另一方面，藉由先前收購Nuvia，藉此強化客製化處理器架構設計能力，顯示Qualcomm期望透過Nuvia技術資產再次推動客製化處理器產品研發，藉此強化拉開與競爭對手的發展差距，僅而穩固自身在市場發展優勢。

依照Alex Katouzian說明，藉由Nuvia技術打造的客製化處理器樣品將在今年內提供合作夥伴進行測試，相關應用產品預期會在2023年問世，而具體細節有可能會在年底的Snapdragon Tech Summit大會上揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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