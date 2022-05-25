快訊

「上一秒講完下一秒就忘」 6成新冠患者癒後身心差

芬蘭瑞典「U轉加盟」：北約北擴能嚇阻俄國嗎？

5/25早晨財經速解讀 台股散戶失去信心大舉潰逃？

Qualcomm沒在怕敵隊追趕：我們產品聚焦在旗艦定位

聯合新聞網／ 楊又肇

針對聯發科去年宣布推出定位旗艦的天璣9000系列處理器，後續更推出天璣8000系列處理器，進而吸引諸多手機品牌業者青睞，甚至影響原本旗艦手機往往以Qualcomm處理器設計為主的情況，Qualcomm資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian對此回應，表示樂見競爭對手推出更好產品吸引市場，但也強調Qualcomm推出產品會將主力聚焦在旗艦定位，藉此提供更完整的頂級使用體驗。

Alex Katouzian表示，Qualcomm在Snapdragon Connect、Snapdragon Smart、Snapdragon Sound、Snapdragon Sight、Snapdragon Secure與Snapdragon Elite Gaming六項設計中，分別強化裝置連接、人工智慧應用、聲音、拍攝、安全，以及頂級遊戲體驗，同時也將手機設計經驗延伸至PC、混合視覺裝置與手錶等穿戴裝置，以及車輛與網通產品，進而擴展更多元應用市場。

而在近期推出的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，透過與台積電合作4nm FinFET製程技術，讓運算效能明顯提升，同時在裝置電力損耗情況也顯著降低，藉此延長裝置使用時間，同時在無線連接方面更藉由新款Wi-Fi 7產品設計，搭配整合6GHz以下頻段與毫米波連接能力的數據晶片，進而可提供完整5G連網體驗，強調Qualcomm在頂級使用體驗發展腳步難以被競爭對手追趕。

不過，確實從近期聯發科頻繁動作來看，藉由擴大與中國品牌業者合作，分別在各品牌推出手機產品增加處理器產品導入比例，甚至在諸多高階旗艦手機也開始增加使用聯發科處理器的比重。但Alex Katouzian表示在諸多重點機種中，Qualcomm依然扮演關鍵的處理器產品提供角色，因此並不擔心競爭對手使力追趕，反而樂見競爭對手推出更好產品一同推動市場成長。

另一方面，藉由先前收購Nuvia，藉此強化客製化處理器架構設計能力，顯示Qualcomm期望透過Nuvia技術資產再次推動客製化處理器產品研發，藉此強化拉開與競爭對手的發展差距，僅而穩固自身在市場發展優勢。

依照Alex Katouzian說明，藉由Nuvia技術打造的客製化處理器樣品將在今年內提供合作夥伴進行測試，相關應用產品預期會在2023年問世，而具體細節有可能會在年底的Snapdragon Tech Summit大會上揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 台積電

延伸閱讀

大陸智慧機需求將觸底反彈？瑞銀看好聯發科、穩懋

恩智浦：採用台積電5奈米製程 打造車用處理器

聯發科終於推出加入支援毫米波的天璣1050處理器 同步推出天璣930及Helio G99

OPPO揭曉率先採用Snapdragon 7 Gen 1處理器、自製晶片MariSilicon X的Reno 8系列手機

相關新聞

祖克柏涉劍橋分析洩個資案 華府總檢察長正式開告了

華盛頓特區總檢察長總檢察長Karl Racine認為祖克柏直接參與了允許大規模個資洩露的決策，必須為Facebook負責。 美國華盛頓特區總檢察長因2016年的劍橋分析事件，在今天正式以民事訴訟

被家人鬧鐘吵醒超不爽？原來不起床也可以隔空幫對方關鬧鐘

被家人的鬧鐘吵醒，但看見對方仍在賴床、做美夢實在令人生氣！不過，其實只要通過簡單步驟設定，你不需要起床就可以遠端關閉對方吵死人的鬧鐘。 在不起床又不使用第三方軟體情況下，如何關閉對方的鬧鐘？外媒

Google街景公布全球數據 台灣列熱搜國家第8名

Google街景服務今年邁入15週年，今天Google公布過去一年的街景使用數據，台灣入列全球10大熱搜國家第8名，在亞...

蘋果WWDC 2022 6月7日凌晨1點登場 3000萬名開發者免費參與

今年預計在6月6日至10日期間舉辦的蘋果年度開發者大會WWDC 2022，稍早公布具體活動行程，其中包含將在台灣時間6月7日凌晨1點展開主題演講，同時也將透過線上形式讓全球開發者參與諸多活動，而蘋果也將在台灣時間6月7日上午8點直播Apple設計大獎頒獎活動。

會有新品嗎？蘋果WWDC22開發者大會將於台灣時間6月7日凌晨1點登場

每年6月科技界的盛會蘋果WWDC全球開發者大會即將在台灣時間6月7日凌晨1點揭開序幕，今年依舊以全線上形式舉辦，為期5天...

同志驕傲月 蘋果再推2款彩虹表帶 包裝藏巧思 iPhone靠近秒下載限定表面

迎接6月同志驕傲月，蘋果再度推出2款新款彩虹版表帶以及動態彩虹版表面，這也是蘋果第7年推出Apple Watch彩虹版表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。