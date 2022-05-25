應用Grace CPU與Hopper GPU組合的伺服器將問世 NVIDIA加碼出水冷GPU加速設計方案

今年在GTC 2022期間揭曉代號「Hopper」的H100 GPU，以及名為Superchip的設計方案後，NVIDIA在此次Computex 2022期間宣布與華碩、鴻海、技嘉、廣達、Supermicro及緯穎科技等業者合作，預計推出HGX Grace、HGX Grace Hopper設計的伺服器產品，另外也將與諸多業者合作打造具備水冷散熱能力的GPU加速設計方案。

應用Grace CPU與Hopper GPU組合的伺服器即將問世

在NVIDIA提出設計方案中，藉由Grace CPU與Hopper GPU的組合，或是兩組Grace CPU的組合方式，加上NVIDIA旗下GPU加速設計與DPU連接方式，分別可打造對應雲端繪圖、串流遊戲，以及包含超算、人工智慧訓練及推論，另外更包含對應數位雙生等Omniverse應用運算需求的伺服器機種。

其中，採用兩組Grace CPU的組合將對應500W熱設計功耗，最多可在單組機架串接84個運算節點，設計則可配置最高1TB LPDDR5x記憶體，最高對應每秒1TB資料傳輸量的記憶體頻寬，並且能以氣冷或水冷方式打造。

而採用Grace CPU與Hopper GPU的組合則對應1000W熱設計功耗，最多可在單組機架串接42個運算節點，設計則可配置最高512GB LPDDR5x記憶體，加上80GB HBM3高頻寬記憶體，最高對應每秒3.5TB資料傳輸量的記憶體頻寬，同樣能以氣冷或水冷方式打造。

至於合作業者，目前包含華碩、鴻海、技嘉、廣達、Supermicro及緯穎科技等。

在伺服器設計加入水冷散熱的GPU加速設計方案

另一方面，NVIDIA此次也針對主流伺服器產品推出對應水冷散熱設計的GPU加速設計方案，其中包含預計今年第三季推出的A100 Liquid Cooled，以及預計2023年初推出的H100 Liquid Cooled，兩者都將採PCIe形式連接，分別可對應目前已經推出的HGX A100伺服器，或是預計今年第四季問世的HGX H100伺服器。

透過水冷散熱設計的GPU加速設計方案，NVIDIA表示將能降低30%電力損耗，並且精簡66%伺服器佔用空間，同時對應小於1.2的電力使用效率，意味絕大部分電力都將應用在伺服器運作，而不會浪費在散熱系統上。

Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦將進入市場銷售

去年宣布推出，並且說明可應用於醫療產業運算平台Clara Holoscan的Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦，NVIDIA採次Computex 2022宣布將從即日起開放銷售開發者工具組，預計以1999美元價格銷售。

而模組化的AGX Orin 32GB版本將從今年7月開放銷售，並且將在10月推出運算效能更高的AGX Orin 64GB版本，至於小巧設計的Orin NX 16GB版本則會在今年9月上市，8GB版本預計在12月推出。建議售價方面，AGX Orin 32GB版本將以899美元價格銷售，而64GB版本售價為1599美元，而Orin NX 16GB版本售價為599美元，Orin NX 8GB版本售價為399美元。

此外，NVIDIA更宣布與AAEON (研揚科技)、Adlink (凌華)、Advantech (研華)、Aetina (安提國際)、AIMobile (英研智能)、Appropho (歐普羅光電)、AverMedia (圓剛科技)、Axiomtek (艾訊)、EverFocus (慧友電子)、Neousys (宸曜科技)、Onyx (醫揚科技)，以及Vecow (超恩)等台灣產業鏈業者合作，並且在全球地區與Auvidea、Basler AG、Connect Tech、D3 Engineering、Diamond Systems、e-Con Systems、Forecr、Framos、Infineon (英飛凌)、ITANZI、Leetop、Leopard Imaging、MiiVii、Quectel、RidgeRun、Sequitur、Silex、SmartCow、Stereolabs、Syslogic、Realtimes、Telit及TZTEK等業者合作，藉此擴大Jetson AGX Orin應用生態系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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