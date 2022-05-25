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5/25早晨財經速解讀 台股散戶失去信心大舉潰逃？

博通收購VMware事宜 傳最快會在26日公布

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早傳出博通 (Broadcomm)正與雲端服務業者VMware洽談收購事宜的消息後，相關說法再次指出此項交易可能最快會在美國當地時間5月26日 (週四)對外宣布。

雖然此項交易仍有雙方無法達成共識的情況，但CNBC電視台仍指出最快會在5月26日對外公布此項交易細節，其中包含可能會以現金加上等值股票方式進行收購。

由於目前VMware市值約在403億美元，因此博通如果希望VMware董事會點頭答應，至少要以500億美元價格進行交易。

在此之前，博通已經分別收購軟體公司CA Technologies，以及賽門鐵克企業端安全業務，顯然希望持續佈局網通市場之餘，更進一步強化軟體與安全業務發展，並且與原本網通事業整合。而VMware本身投入虛擬化技術應用發展，目前更著重佈局雲端服務市場，本身也持有Carbon Black等網路安全技術資產，顯然吸引博通青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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