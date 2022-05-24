祖克柏涉劍橋分析洩個資案 華府總檢察長正式開告了

華盛頓特區總檢察長總檢察長Karl Racine認為祖克柏直接參與了允許大規模個資洩露的決策，必須為Facebook負責。

美國華盛頓特區總檢察長因2016年的劍橋分析事件，在今天正式以民事訴訟提告Meta執行長馬克‧祖克柏（Mark Zuckerberg）！

華盛頓特區總檢察長總檢察長Karl Racine認為祖克柏事前就認知到將使用者個資分享給第三方存在潛在風險，作為執行長，他直接參與了允許大規模個資洩露的決策，必須為Facebook負責；這些決策導致了讓劍橋分析事件發生，可以讓劍橋分析可以在美國選民不知情的情況下任意搜集到他們的個資，並用來幫助川普競選。

Karl Racine還在新聞稿中特別強調，「劍橋分析的資安漏洞前所未有，一口氣暴露了數千萬名美國人民的個資，而且祖克柏多年來的決策方向，一直在努力誤導使用者錯誤認知Facebook的不法程度；這次訴訟不僅正當而且必要，它代表包含執行長在內的企業高層，必須為其行為負責。」

日前在2019年，Facebook在美國因爲侵犯消費者隱私，而被聯邦貿易委員會（FTC）罰款50億美元（約新台幣1480億元）。Karl Racine本人則是在去年提告亞馬遜，指控亞馬遜在對待賣家時存在反競爭行為，但被法院駁回。Meta則尚未對這起事件做出回應。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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