Google街景公布全球數據 台灣列熱搜國家第8名

Google街景服務今年邁入15週年，今天Google公布過去一年的街景使用數據，台灣入列全球10大熱搜國家第8名，在亞洲地區僅次於印尼與日本；台北也位居Google街景全球10大熱搜城市第8名。

為了歡慶街景服務15週年，Google也特別設計限定版導航圖標，從今晚9時開始，在Google地圖導航時可以選擇限定10天的慶生款街景汽車，在電腦上的街景衣夾人也將戴上生日帽、手拿氣球一同慶祝。

Google觀察過去一年（2021年5月至2022年4月）的街景服務使用數據，整理出全球10大熱搜國家，依序為印尼、美國、日本、墨西哥、巴西、西班牙、義大利、台灣、法國、英國。

Google街景服務全球前10大熱搜城市依序為雅加達、東京、墨西哥城、聖保羅、布宜諾斯艾利斯、紐約、伊斯坦堡、台北、巴黎、大阪。

Google也列出街景服務過去一年全台灣最多人瀏覽的25個地點，前5名為7-ELEVEN東崎門市、城中大廈、台中火車站、仁惠婦幼醫院、7-ELEVEN台東大武門市。

Google在官方部落格發文指出，街景服務透過街景車、街景背包等拍攝工具走遍超過100個國家，累積多達1700億張圖像，足以繞地球超過400圈。

2008年台灣引進Google街景車拍攝景象，率先推出大台北地區的街景圖像，並花費近2年時間搜集全台14個縣市街景。為因應台灣不同地區的巷弄設計，2010年再引進街景三輪車到全台大學校園、知名遊樂園、名勝古蹟拍攝。

隨著技術演進，2012年街景手推車登台，前往台北故宮博物院，協助拍攝館內展覽文物如翠玉白菜、肉形石等。故宮也正式登上Google Art Project平台，讓使用者能從Google街景進入故宮室內近距離觀賞珍品文物。

為了探索更多街景車到達不了的隱藏美景，Google於2013年引進機動性更高的街景背包，讓台灣成為亞太區繼日本後第2個推出街景背包計畫的國家。

此外，Google今天宣布街景服務將推出新功能，包括在Android和iOS手機上就能使用「街景時光機」，隨時回味地景過往的樣貌、見證重要地標興建過程。Google也將推出新一代街景相機，能安裝在各種車型上，可以捕捉道路標誌、坑窪等更多細節。

隨著電腦視覺與人工智慧的進步，Google已能將數10億的街景影像融合，創造出沉浸式實景功能。這項服務讓用戶能在前往目的地之前，先從不同角度欣賞景色，還可透過滑動時間軸的方式觀看不同時間的景色，包含天氣、交通及當地繁忙程度。這項新服務將先在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦及東京等城市登場，未來會陸續拓展到其他地區。

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