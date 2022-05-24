華為擧辦MateBook新品發佈會 推出全球首款 i9-12900H EVO認証筆記本

華為擧辦MateBook系列新品發佈會，發佈會上，華為推出了多款MateBook產品。

MateBook 16s主要面對性能及屏幕要求較高的專業人士，包括設計師、視頻剪輯師等內容創作者，它還有著華為的智慧體驗，支持超級終端互聯，還可以在PC上運行海量的移動APP，可與手機、平板等其他設備協同工作，提高效率。

外觀方面，華為MateBook 16s延續了家族傳統美學基因，機身採用高強度鋁合金及陽極氧化、CNC鑽切等高端材料及工藝，有深空灰及皓月銀兩種顔色可選。

屏幕方面，華為MateBook 16s配備了16 英寸 2520x1680 IPS 觸控屏，屏幕比例 3:2，300nits 亮度，60Hz 刷新率，100% sRGB 色域，支持 10.7 億色，ΔE＜1，DC 調光模式無頻閃，通過德國萊茵低藍光護眼認証。

性能方面，華為MateBook 16s搭載Intel 12代酷睿，45W TDP標壓處理器，最高可選酷睿i9-12900H，擁有14核20線程及5GHz的睿頻頻率，獲了Intel Evo認証，同時升級鯊魚鰭散熱系統，轉軸處也加入了進風口，配合2風扇及D8高性能熱管，提高進風量及散熱效率。

電池續航方面，華為MateBook 16s內置84WH電池，充電器有90W及135W兩種配置，最快30分鍾充入50%電量，兼容手機的超級快充。

接口方面，華為MateBook 16s提供1個雷電4接口，1個全功能USB-C接口，2個USB 3.2 Gen1、1個HDMI及1個3.5mm耳機麥尅風接口。

值得一提的是，華為MateBook 16s支持華為一系列生態應用，包括超級終端、多屏協同、樂享移動APP、華為瀏覽器、華為雲空間等。

售價方面，華為MateBook 16s i9-12900H/16GB/1TB版本售價9999 元，i7-12700H/16GB/512GB版本售價7999元，i5-12500H/16GB/512GB版本售價6999元。

此外，華為還帶來了較低配置的大屏筆記本MateBook D16，其搭載第12代英特爾酷睿 i5-12500H/i7-12700H標壓處理器，採用16英寸1920x1200 16:10 IPS霧面屏，300nits 亮度，100% sRGB色域，通過德國萊茵低藍光護眼認証，內置60Wh電池，配備65W充電器，支持超級終端和多設備協同等功能，共有皓月銀、深空灰兩款配色。

售價方面，MateBook D16 i7-12700H/16GB/512GB版本售價6699元，i5-12500H/16GB/512GB版本售價5699元。

針對便攜辦公領域，華為推出了MateBook 14和MateBook D14兩款輕薄本。

其中MateBook 14筆記本搭載12代酷睿P系列處理器，最高為i7-1260P，配備14英寸2160x1440 IPS 觸控屏，300nits 亮度，60Hz刷新率，100% sRGB色域，通過德國萊茵低藍光護眼認証，內置56Wh電池，配備65W充電器，支持超級終端和多設備協同等功能，共有皓月銀、深空灰兩款配色。

售價方面，MateBook 14 i7-1260P/16GB/512GB版本售價6999元，i5-1240P/16GB/512GB版本售價6099元。

而MateBook D14配置相對較低，同樣搭載第12代酷睿P系列處理器，配備14英寸 1920x1080 IPS霧面屏，300nits亮度，60Hz刷新率，100% sRGB色域，通過德國萊茵低藍光護眼認証，內置56Wh電池，配備65W充電器，支持超級終端和多設備協同等功能，共有皓月銀、深空灰兩款配色。

售價方面，MateBook D14 i7-1260P/16GB/512GB版本售價5999元，i5-1240P/16GB/512GB版本售價5299元。

值得一提的是，華為在發佈會上還公佈了新款顯示器MateView SE，其採用了23.8英寸面板，1920*1080全高清分辨率，75Hz刷新率，支持AMD FreeSync技術，支持90% DCI P3色域，同時覆蓋 100% sRGB 色域，屏幕的色準達到 △ E＜2。獲得德國萊茵低藍光、無頻閃雙重認証，及 SGS 低眡覺疲勞認証。

設計方面，該顯示器額外加入了鏇轉升降支架版本，可支持0~90°垂直鏇轉、上下高度調節、頫仰角度調節和VESA壁掛。

護眼方面，MateView SE首度推出電子書模式，可以呈現出類似墨水屏的顯示效果，適度降低色溫，使文本顯示更可見，更接近實際的紙張閲讀效果。

售價方面，華為MateView SE顯示器鏇轉升降支架版售價899元，標準支架版售價799元。（校對/木棉）

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