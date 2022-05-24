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微軟說明Windows 11升級使用人數成成長速度已經是Windows 10的2倍

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次Computex 2022中，微軟說明PC在後疫情時代的混合工作與新常態生活扮演更重要角色，同時也說明至今累積超過14億人使用的Windows作業系統裡，針對混合工作等型態打造的Windows 11當前使用人數，已經是以Windows 10的2倍升級速度成長。

從去年10月正式推出之後，Windows 11變成為微軟主力推廣作業系統，同時也讓既有Windows 10作業系統用戶免費升級，加上諸多新機推出時均預裝Windows 11作業系統，使得整體速度比當初從Windows 7、Windows 8升級至Windows 10更快，幾乎有2倍之高。

除了將混合生活使用型態融入Windows 11設計理念，微軟更藉由Windows 365服務佈局Cloud PC市場，讓使用者透過任何裝置都能使用Windows作業系統，甚至協助企業簡化大量PC佈署問題，同時也能精簡成本支出，並且提高「PC」使用彈性。

此外，微軟也強調Windows 11是有史以來最安全的Windows作業系統，以安全為基礎設計，從開機、登入帳戶到每天使用的應用程式，從韌體、軟體到硬體提供完整安全防護機制，並且覆蓋晶片端到雲端的安全。

Windows 11目前仍可免費升級，微軟也呼籲目前正在使用Windows 10的企業用戶可加快腳步免費升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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