博通再傳對外擴張鈔能力 可能與VMware洽談收購事宜

相關消息人士指稱，博通 (Broadcomm)正與雲端服務業者VMware洽談收購事宜。

不過，消息人士也透露此項交易可能不會太快達成協議，同時也無法確認雙方目前談論交易細節。

在此之前，博通曾積極對外展開收購，例如在2019年以107億美元價格完成收購賽門鐵克企業端安全業務，更早之前則以190億美元收購軟體公司CA Technologies，甚至更曾計畫收購Qualcomm，但最後以失敗告終。

而博通與VMware均未對此傳聞回應。

VMware去年從Dell體系拆分，目前以獨立形式運作，早期以虛擬化軟體技術聞名，但在越來越多業者開始投入虛擬化軟體佈局之後，VMware目前也開始走向雲端應用發展，並且與諸多公有雲服務業者合作，同時也積極投資Kubernetes容器化應用技術，同時也藉由收購Carbon Black等資產，藉此強化網路安全防護業務發展能力。

而此次傳出博通有意收購VMware，或許可能結合自身網路硬體發展能力，並且強化軟體技術能力，藉此發揮更高網路技術整合效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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