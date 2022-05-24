iFixit針對Steam Deck提供大量維修零件與工具 其中更包含客製化處理器的主機板

針對Valve推出的Steam Deck，iFixit宣布將提供完整維修零件，讓使用者能配合工具自行進行維修，甚至其中還提供包含AMD Aerith客製化處理器在內的主機板。

除了提供大量維修零件，iFixit提供維修套件甚至還可讓使用者的Steam Deck進行「升級」，例如可以自行更換高階規格機種才配置的抗炫光螢幕，或是由華盈電子生產、運作更安靜的散熱風扇。

提供維修零件之外，iFixit自然也提供相應的維修工具，包含基本維修包，以及方便使用者拆卸Steam Deck螢幕的iOpener配件，但目前似乎尚未提供Steam Deck對應的電池配件，不過iFixit執行長Kyle Wiens說明將持續與Valve合作，未來將會提供電池等更多Steam Deck所需維修配件。

除了電池之外，目前iFixit目前也尚未提供觸控板、方向鍵、按鈕等配件，主要先提供較容易在激烈操作下磨損的配件。

而與Valve合作提供維修零件，讓更多使用者能自行拆解維修損壞部分，除了呼應美國境內目前推行的3C產品自主維修權，另一方面也是為了舒緩Valve提供維修量能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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